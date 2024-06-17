《亡命机劫》吕珍九对反派角色入迷！「想尽情利用我的三白眼…希望还能再试试看反派」

童星出身的演员吕珍九再度回归大萤幕与观众们见面，对於本次所带来的新作品《亡命机劫》表示在片中对於演技有著充份发挥的满足感。

吕珍九於稍早与韩媒进行有关新作电影《亡命机劫》的访谈，值得一提的是本次他将以反派角色登场，对此吕珍九表示，本次饰演反派的感受，深刻感受到反派也是人，比起至今他所饰演的这么多角色当中，这次是一位最想要活下去的人，有时让吕珍九觉得这样的人物别无他法，也因为处在那样的时代中无法选择。



一边投入恶角却也一边守住了必要的底线，吕珍九认为自己必须好好表现，而这样的角色中也有隐藏著很多故事，他也希望透过《亡命机劫》告诉大家吕珍九也有这样的一面。透过演出，对吕珍九来说也是一种宣泄，因为身为演员，最大的趣味就是虽然过著自己的人生，同时也在演出别人的人生，甚至尝试在现实中不可能去尝试的事情（譬如犯法的事），让吕珍九觉得相当有趣。



吕珍九也是首次发现自己的「眼白」有这样的用途，他笑称自己是三白眼，只要眼睛往上睁开一点就会散发出凶恶的气息，他说本次尝试过后才发现自己的眼白部分满多的，虹膜偏小，让他自己觉得挺新鲜的。《亡命机劫》描述1971年在韩国上空飞行的客机在空中遭到劫持，所发生的一连串紧张过程，也是改编自真实事件「大韩航空遭北韩绑架未遂」，而吕珍九在片中将饰演劫机犯。6月21日与韩国同步上映。



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