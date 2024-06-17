《亡命機劫》呂珍九對反派角色入迷！「想盡情利用我的三白眼…希望還能再試試看反派」

童星出身的演員呂珍九再度回歸大螢幕與觀眾們見面，對於本次所帶來的新作品《亡命機劫》表示在片中對於演技有著充份發揮的滿足感。

呂珍九於稍早與韓媒進行有關新作電影《亡命機劫》的訪談，值得一提的是本次他將以反派角色登場，對此呂珍九表示，本次飾演反派的感受，深刻感受到反派也是人，比起至今他所飾演的這麼多角色當中，這次是一位最想要活下去的人，有時讓呂珍九覺得這樣的人物別無他法，也因為處在那樣的時代中無法選擇。



一邊投入惡角卻也一邊守住了必要的底線，呂珍九認為自己必須好好表現，而這樣的角色中也有隱藏著很多故事，他也希望透過《亡命機劫》告訴大家呂珍九也有這樣的一面。透過演出，對呂珍九來說也是一種宣洩，因為身為演員，最大的趣味就是雖然過著自己的人生，同時也在演出別人的人生，甚至嘗試在現實中不可能去嘗試的事情（譬如犯法的事），讓呂珍九覺得相當有趣。



呂珍九也是首次發現自己的「眼白」有這樣的用途，他笑稱自己是三白眼，只要眼睛往上睜開一點就會散發出兇惡的氣息，他說本次嘗試過後才發現自己的眼白部分滿多的，虹膜偏小，讓他自己覺得挺新鮮的。《亡命機劫》描述1971年在韓國上空飛行的客機在空中遭到劫持，所發生的一連串緊張過程，也是改編自真實事件「大韓航空遭北韓綁架未遂」，而呂珍九在片中將飾演劫機犯。6月21日與韓國同步上映。



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