当年的小朋友～现在都长这么大了！《爸爸！我们去哪里？》成彬＆尹侯最新合照曝光！

18日下午演员成东镒带著女儿成彬一起出席电影《亡命机劫》的VIP试映会。

合照一公开立刻在韩网引发热烈讨论，韩网友：「哇，那个小不点儿的孩子！长得太好了」、「彬太漂亮了」、「如果不知道是彬的话，我还以爲是新人演员呢... 」、「个子好高啊 ！长得真好」、「晕，什么时候长那么大了...」、「成东镒的表情就像炫耀女儿而感到欣慰的表情」、「像妈妈的感觉！好有魅力」、「从成东镒的表情中能感受到满足感，成彬真的长大了」等等。



成东镒在2013年曾带著大儿子成俊和女儿成彬出演《爸爸！我们去哪里？》，成俊从小学性格稳重，但成彬调皮活泼，两兄妹以各自不同的魅力，受到观众们的喜爱。而今年满15岁的成彬，在进入高中后开始学习舞蹈，妈妈日前公开她参加舞蹈比赛的照片。



而在《亡命机劫》试映会上还有另一个看点就是成东镒的妻子也在 SNS 上公开女儿成彬和曾一起出演《爸爸！我们去哪里？》尹敏洙儿子尹侯的合照，尹侯今年17岁、成彬今年15岁，当年的小朋友真的都好好长大了啊（姨母笑



另外，《亡命机劫》由河正宇、吕珍九、成东镒和蔡秀彬主演，讲述1971年一架客机在韩国上空被劫持，机组人员与乘客们在极端状况下展开殊死搏斗的故事，将在6月21日与韩国同步上映。

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