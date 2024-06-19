《她的日与夜》爆笑开播登韩国Netflix第一！后半剧情急转直下真的是《隧道》2.0（EP.1-2）

由李姃垠、郑恩地与崔振赫主演的JTBC新剧《她的日与夜》上周末开播，三名主演生动的表演与导演的拍摄手法颇受赞许，无论是电视或是OTT开播成绩均不俗。

根据韩国尼尔森收视率，《她的日与夜》首集首尔圈开出4.600%收视率，全国3.998%；第二集稍降，首尔圈3.783%，全国3.602%。而在韩国Netflix已登上第一名位置，打败Netflix原创剧《名校的阶梯》等剧，男主角「桂志雄」崔振赫兴奋分享第一名画面感谢大家支持：「竟然第1名，谢谢大家！！」。台湾Netflix目前最高第三名，香港第二名。



《她的日与夜》剧情讲述1996年生的万年国考生李微进（郑恩地饰演），不管多努力还是找不到正职工作，却在某天醒来突然变成外貌老30岁的大婶（李姃垠饰演）。首集便叙述李微进变成「林顺」的过程，可能是一只神奇的猫听到了她的抱怨，让白天变成50多岁的她顺利找到工作，她用失踪的亲生阿姨名字化名「林顺」。



李微进起初是因一起就业诈欺遇见了检察官桂志雄（崔振赫饰演），当时对对方有好感，后来以林顺的身分进入瑞韩地方检察厅工作，听了不少八卦加上亲身经历，认为得避开桂志雄。李微进（林顺）和桂志雄各种相遇相当爆笑，除了公车上宛如Rapper上身狂骂桂志雄之外，还有桂志雄两度华丽抱住李微进……



恐怖的是，《她的日与夜》不只是浪漫喜剧，更有惊悚悬疑内容！桂志雄会从中央检察厅自贬到瑞韩支厅，为的就是调查30年来许多女子失踪之谜，而他来不久后，就疑似遇到分尸案，他撞见凶手逃跑被影后，担心李微进被盯上而狂奔――



由於崔振赫有部惊悚穿越名作《隧道》，该剧是以真实事件华城连续杀人案改编，剧中崔振赫扮演的刑警经常跑现场撞见惊悚场面，《她的日与夜》宛若「《隧道》2.0」带给观众既视感与过往追剧回忆，而郑恩地也曾演过连续杀人案主题的《Blind局外人》，看来此次也要卷入类似事情了。



下集预告，李微进看起来没事，和桂志雄有了更多相处机会，她还面对让好友都可英（金雅英饰演）相信自己会老30岁的事实。预告最后，原来受害者还活著？



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