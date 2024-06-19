【KSD贈獎活動】送出最新韓國動作片《亡命機劫》主演親簽海報、行李包套組

河正宇、呂珍九、成東鎰、蔡秀彬主演韓影《亡命機劫》本週五上映！贈獎活動：

參加辦法

1.到 ‎KSD官方IG @一位你想和他一起看這部作品的朋友，並分享貼文到你的限動！

2.加入KSD LINE好友（* 加好友後「不能封鎖」韓星網LINE帳號）

抽獎時間

活動即刻進行到6/24 23:59止，6/25中午會在IG貼文公佈得獎者，屆時會再私訊通知得獎者。

注意事項

* 本次活動只會寄送到台灣的中獎者

* 公佈中獎名單後，會私訊請得獎者提供聯繫方式，中獎者須提供韓星網加入LINE好友截圖，並提供姓名、手機、住址等資料，所有資料於只會用於該活動

* 中獎者不得要求、指定、更改獎項或兌換現金，且不得轉讓或轉售獎品

* 韓星網及主辦方保留修改及更動此活動之權利

* 參加此活動，務必遵循所有活動流程與執行細節，若有任何違反活動規範或違法的事，即會被取消參加資格和相關贈品，且須負責相關賠償與法律責任

關於《亡命機劫》

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預告片：



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