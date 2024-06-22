「韩版以家人之名」《重组家庭》要来了！黄寅烨、郑彩娟、裴贤圣饰演三兄妹，两位爸爸都是演技派！

预计在8月首播的新剧《重组家庭》是改编自中国电视剧《以家人之名》，讲述没有任何血缘关系但却作为家人一起度过青少年时光的三名男女，时隔10年再次相遇后展开的青春罗曼史。

《重组家庭》确定由黄寅烨、郑彩娟、裴贤圣出演，再加上值得信赖的演技老手崔元英、崔武成在剧中饰演守护三个孩子的两个爸爸，预计将会紧紧抓住剧情的中心。日前公开了首波剧照，大家对这个选角满意吗～？

崔元英饰演尹珠媛的爸爸「尹正宰」（原作角色：李海潮），他在小区经营刀削面店，即使不说也能像鬼一样察觉到孩子们的心情，同时对姜海俊倾注了比亲生爸爸还要多的爱。崔武成饰演金产贺的爸爸「金大旭」（原作角色：凌和平），他是性格老实温顺的警察，与妻子分开后和尹正宰一起养育3个孩子。



黄寅烨饰演满足所有人喜好的帅气外貌、小时候有著与众不同的故事的「金产贺」（原作角色：凌宵）。他因爲某种原因与爸爸金大旭（崔武成 饰）保持著微妙的距离，究竟父子俩发生什么事情？



郑彩娟饰演尹正宰的女儿「尹珠媛」（原作角色：李尖尖），与住在楼上的大叔金大旭和他的儿子金产贺，还有爸爸带来的姜海俊亲如家人。裴贤圣饰演被尹正宰捧在手心里长大的儿子「姜海俊」（原作角色：贺子秋），怀著想要报答把自己当作亲生儿子疼爱的爸爸尹正宰，因此埋头於练习篮球。



另外，《重组家庭》是由《二十五，二十一》、《朝鲜律师》金胜浩导演与新人编剧洪诗英合作打造，将作为「黄Viu煲剧平台原创剧」於8月28日上架。

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