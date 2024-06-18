李常敏51岁才知道自己有弟弟！波折家族史让人心疼

《我家的熊孩子》EP.397播出了李常敏（又译李尚敏）除了母亲丧礼之外，第一次和亲戚聚会的过程，过程曝光从未曝光的「家族史」，让许多人看了备感心酸。

音乐制作人暨歌手出身、现为综艺人的李常敏，是单亲家庭由母亲一手拉拔大。母亲林丽顺（曾译林汝顺，此集户口本显示「林丽顺」）2017年也随著李常敏上过《我家的熊孩子》，遗憾的是下半年健康便急转直下，后来也未再上过节目，而李常敏不时会传达母亲的状况。去年11月母亲过世，李常敏后来在节目上悼念母亲，曝露悲伤心境。



最新一集《熊孩子》，李常敏第一次来到光州见外婆家亲戚，过去他一直不了解母亲的家人，认为自己家和其他家人断绝联系，但其实是母亲在他长大后便不再带他回去，或许那是母亲的保护方式。

李常敏和大舅母、小舅父、表姐与表哥见面，从他们谈话中得知，李常敏母亲生下李常敏后和李常敏父亲有争执，导致李常敏出生2年才报户口有了正式名字，户口报在李常敏父亲底下，后来李常敏母亲生怕李常敏被抢走不断搬家，直至李常敏父亲4、5岁时过世。户口后来也衍生问题，这些年李常敏都无法用监护人的身分替母亲办理手续，都得透过小舅父。

李尚敏从亲戚口中稍稍了解父亲，也第一次知道自己曾有弟弟。李常敏表示母亲丧礼上姨妈对他说：「你弟弟死的时候都是我料理后事的。」他相当震惊、从来不知道自己有弟弟。大舅父告诉李尚敏他曾有个弟弟叫「常浩」（尚浩），但出生不久便夭折了。李常敏如今回想，才知道母亲曾抱著自己哭的记忆，应是哭泣弟弟之死而非父亲之死。



「所以妈妈对常敏的感情应该更多。」表哥这么说，表姐也说因此姑母（李常敏妈妈）更一心向著李常敏。透过这些亲戚，李常敏也首度知情妈妈会向亲戚表达对自己担忧，却不曾在自己面前表露担心。当表姐说出妈妈坚决不再婚一事，李常敏又想起那是他最后悔的一件事――要求妈妈别改嫁，但大家都明白他当时还小、难免担心妈妈离开。



李常敏庆幸的是，他曾以为妈妈的人生很孤独，原来都是误会。他坦言过年过节家里都很冷清，不过现在能够理解妈妈了。亲戚们最后替李常敏准备生日惊喜、替他51岁生日庆生，李常敏和他们约好继续联络、换他为大家过生日。

看著影片，棚内主持人与妈妈们心疼到红了眼眶甚至拭泪，见到李常敏在妈妈过世后有了其他「家人」同时感到欣慰。



▼相关影片（香港观众可至黄Viu收看完整节目，整理遗物是EP.371（2023年播出）、家族史曝光是EP.397（最新2024年））



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