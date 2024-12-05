【韩网热门】今年播出的电视剧里，最喜欢这位男主角！

韩网友列出12位今年播出的韩剧的男主角，其中人气最高就是柳善宰和白贤佑，白司彦则是引人瞩目的后起之秀！全部名单及网友评论如下：

1. 《泪之女王》白贤佑/金秀贤



2. 《夜晚开的花》朴秀浩/李钟元



3. 《背著善宰跑》柳善宰/边佑锡



4. 《联结》张在京/池晟



5. 《因为不想吃亏》金志旭/金永大



6. 《来自地狱的法官》韩多温/金宰永



7. 《现在拨打的电话》白司彦/柳演锡



8. 《虽然不是英雄》福归拄/张基龙



9. 《白雪公主非死不可》高正宇/卞约翰



10. 《陪玩的女人》徐持焕/严泰九



11. 《和我老公结婚吧》刘志赫/罗人友



12. 《妈妈朋友的儿子》崔承效/丁海寅



韩国网友评论：

1. 善宰呀！柳善宰！ᅲ0ᅲ

2. 今年属於柳善宰

3. 看来看去，还是善宰印象最深

4. 因为善宰，2024年很幸福

5. 白贤佑ᅲᅲᅲᅲ现在仍在为他心痛

6. 我仍然忘不了白贤佑那场车窗戏ᅲ

7. 喜欢的是剧是《虽然不是英雄》，对男主的取向是白贤佑kk

8. 白司彦！！你这个疯子ᅮᅮ

9. 白司彦... 把不追剧的我揪著衣领强行拖入坑

10. 最近很喜欢白司彦，但单论角色还是柳善宰最高

11. 上半年白贤佑，下半年白司彦

12. 福归拄，我就是对病弱美人没有抵抗力

13. 朴秀浩从事官大人~

14. 为什么没有东载，我们东载也是男主啊！！

15. 白贤佑柳善宰金志旭... 我的人生男主

16. 如果只看角色的话，是徐持焕ᅲᅲ人品太好了

17. 为什么没有《如此亲密的背叛者》呢？ 在这里选的话是张在京

18. 正宇啊，一定要获得幸福啊！！

19. 虽然名单里没有，但《贞淑的推销》延玗臻饰演的金道贤刑警也不错耶

20. 《浮游先生》海潮、《重组家庭》金山河

出处：https://theqoo.net/hot/3510533299

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