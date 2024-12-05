【韩网热门】今年播出的电视剧里，最喜欢这位男主角！

韩网友列出12位今年播出的韩剧的男主角，其中人气最高就是柳善宰和白贤佑，白司彦则是引人瞩目的后起之秀！全部名单及网友评论如下：
韩国网友评论：
1. 善宰呀！柳善宰！ᅲ0ᅲ
2. 今年属於柳善宰
3. 看来看去，还是善宰印象最深
4. 因为善宰，2024年很幸福
5. 白贤佑ᅲᅲᅲᅲ现在仍在为他心痛
6. 我仍然忘不了白贤佑那场车窗戏ᅲ
7. 喜欢的是剧是《虽然不是英雄》，对男主的取向是白贤佑kk
8. 白司彦！！你这个疯子ᅮᅮ
9. 白司彦... 把不追剧的我揪著衣领强行拖入坑
10. 最近很喜欢白司彦，但单论角色还是柳善宰最高
11. 上半年白贤佑，下半年白司彦
12. 福归拄，我就是对病弱美人没有抵抗力
13. 朴秀浩从事官大人~
14. 为什么没有东载，我们东载也是男主啊！！
15. 白贤佑柳善宰金志旭... 我的人生男主
16. 如果只看角色的话，是徐持焕ᅲᅲ人品太好了
17. 为什么没有《如此亲密的背叛者》呢？ 在这里选的话是张在京
18. 正宇啊，一定要获得幸福啊！！
19. 虽然名单里没有，但《贞淑的推销》延玗臻饰演的金道贤刑警也不错耶
20. 《浮游先生》海潮、《重组家庭》金山河
出处：https://theqoo.net/hot/3510533299
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