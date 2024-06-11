189cm「善宰」边佑锡荣登国民初恋男神！海外巡演首站台北歌唱实力惊人，老板满意晒各大纸本报导～

演员边佑锡因演出《背著善宰跑》而痛失本名，却荣登为大家心目中最新的国民初恋＋纯爱男神，首场海外演出选择台北，一日两场更为大家演唱剧中OST歌曲，展现惊人实力，自抵台那一刻也吸引众多媒体大肆报导，人气相当惊人，接下来各周他也即将前进亚洲其他国家。

首场海外演出，边佑锡从仁川机场出境时就已感受到满满人气，抵台后更多媒体与粉丝迎接，机场盛况惊人，更有许多粉丝们透过媒体的直播在线上观看。边佑锡的人气不仅在韩国，而是在海外各国引发旋风，台北6月8日的首场演出也成为各界瞩目焦点，在台停留的一举一动也引发媒体报导。当然所到之处也太多粉丝跟车，而让他失去了趴趴走的自由时间。



虽然《背著善宰跑》也常被拿来与台剧《想见你》做比较，包含时空穿越、命案追凶、纯爱恋情等相同点，甚至边佑锡还与许光汉是同一天10月31日生日，被誉为男神体质（别忘了还有李承协也同一天）。不过边佑锡在《背著善宰跑》中所饰演的善宰面向更为宽广，除了从19岁高中生演出游泳选手，20岁大学生开始乐团演出，34岁善宰已成了知名巨星等，并且《背著善宰跑》导演在穿越故事的叙事实力也被观众们肯定，细节非常细腻的呈现。



边佑锡更亲自演唱多首剧中OST歌曲，除了是演员以外，他的现场歌唱实力更令大家惊艳，台湾粉丝们大呼189公分的边佑锡，兼具了帅气又可爱，不断宠粉给出小表情，更愿意为了粉丝穿上库洛魔法使的服装，甚至因为粉丝们给予的惊喜应援环节而落泪，真性情的展现更加圈粉，许多粉丝们都带著满足的心情与他道别离开现场。



边佑锡的公司老板想必相当满意，还特别收集了各大媒体的纸本报导拍照留念并公开於SNS上。不过人气爆棚又宠粉的边佑锡，相对也有许多跟车的粉丝而限制了他的自由行动，打扰他不公开的私人行程，是让许多爱护他的邮筒们都频频皱眉头的举动，即使边佑锡总是想照顾到所有粉丝，并向大家打招呼，但大部分理性的粉丝们都非常不赞同这样的行为。希望边佑锡在其他国家能够更加自在的旅游。



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