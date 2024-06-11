李政宰只知道收购公司却不管不问？《财阀家的小儿子》制片公司代表：他想要夺取经营权，请停手吧

关於「影帝」李政宰和他收购的莱蒙丽恩公司（Raemong Raein）之间的争议，莱蒙丽恩的代表董事发表了反驳声明。

早前，作为Artist United最大股东的李政宰，向莱蒙丽恩代表金东来提起损害赔偿诉讼。

10日，莱蒙丽恩的代表金东来发布声明，反驳了李政宰，表示：「在Artist United对我提起损害赔偿诉讼之后，他们又提起了为了获得经营权而召开临时股东大会的诉讼。 关於这一点，我想表达我的立场。 投资者李政宰从未来过我们的公司，也从未提出过任何关於未来经营的具体愿景。 包括我在内的现任管理层明确表示，我们不能接受脱离莱蒙丽恩核心业务的上市公司收购。 之后，我们收到的回应是代表董事的辞职和更换、章程修改等通知，要求我们召开临时股东大会。 」

「在成为第一大股东仅仅三个月之后，这些投资者的行动看上去只是利用莱蒙丽恩的现金资产作为其他公司收购的外壳。 不能让为了获得经营权而欺骗性地剥夺了莱蒙丽恩的所有员工共同努力取得的成果。 我们敦促李政宰等投资者立即停止不合理的尝试，积极展开为了莱蒙丽恩的成长和发展而展开的真诚和合理的对话。 我们只能以全力回应压力和攻击，没有其他选择。 」

Artist United由李政宰担任最大股东，目前持有莱蒙丽恩公司18.44%的股份，是该公司最大股东。 据悉Artist United在临时股东大会上提出任命李政宰和郑雨盛等4人为内部董事的议案。 此外，他们还提出了公司名称变更、业务目的增加、公告方式变更等多项议案，但现任管理层未能满足要求，因此Artist United方暗示可能采取法律手段，包括提起损害赔偿诉讼。

莱蒙丽恩是一家制片公司，於2021年在韩国创业板上市，曾制作过热门韩剧《财阀家的小儿子》和《成均馆绯闻》等。

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