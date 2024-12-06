【韩网热门】今年播出的韩剧里，最爱这对CP！

韩网友列出13组今年播出的韩剧CP作为示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、润吾&崔红、厚英&洪珠都有很多人pick！13组CP名单及网友评论如下：

1. 《泪之女王》贤佑&海仁（金秀贤 金智媛）



2. 《背著善宰跑》任素（任率）&善宰（金惠奫 边佑锡）



3. 《虽然不是英雄》归拄&多海（张基龙 千玗嬉）



4. 《因为不想吃亏》志旭&海英（金永大 申敏儿）



5. 《夜晚盛开的花》如花&秀浩（李荷妮 李钟元）



6. 《妈妈朋友的儿子》承效&石榴（丁海寅 庭沼珉）



7. 《陪玩的女人》持焕&恩河（严泰九 韩善伙）



8. 《是偶然吗？ 》厚英&洪珠（蔡钟协 金所炫）



9. 《爱过之后来临的》润吾&崔红（坂口健太郎 李世荣）



10. 《来自地狱的法官》多温&光娜（金宰永 朴信惠）



11. 《好搭档》恩京&宇镇（张娜拉 金准韩）



12. 《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》车民&载琳（李浚荣 表艺珍）



13. 《和我老公结婚吧》志赫&智媛（罗人友 朴敏英）



韩国网友评论：

1. 最爱素善（率善）CP！

2. 我的时间仍停留在小素和善宰

3. 当然是金秀贤金智媛

4. 白洪CP不论颜值还是演技都是legend

5. 《是偶然吗？》厚珠CP，像可爱的小兔和小狗

6. 车民载琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》真的很可爱、很让人心动，同时又很性感。 求李浚荣表艺珍二搭！

7. 润吾和崔红的故事很美

8. 坂口健太郎和李世荣真的让人心动

9. 喜欢《好搭档》那对，我为什么要嗑不该嗑的CP呢

10. 恩京&宇镇虽然不是情侣，仍给人感觉十分美好。 宇镇这个角色让人有好感

11. 虽然名单里没有，但《致我的解离》姜勋和申惠善饰演的周延和惠利也不错

12. 《和我老公结婚吧》是今年的剧吗？感觉好像已经完结两年了...

出处： https://theqoo.net/hot/3434724491

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