【韩网热门】今年播出的韩剧里，最爱这对CP！

韩网友列出13组今年播出的韩剧CP作为示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、润吾&崔红、厚英&洪珠都有很多人pick！13组CP名单及网友评论如下：
12. 《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》车民&载琳（李浚荣 表艺珍）
韩国网友评论：
1. 最爱素善（率善）CP！
2. 我的时间仍停留在小素和善宰
3. 当然是金秀贤金智媛
4. 白洪CP不论颜值还是演技都是legend
5. 《是偶然吗？》厚珠CP，像可爱的小兔和小狗
6. 车民载琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》真的很可爱、很让人心动，同时又很性感。 求李浚荣表艺珍二搭！
7. 润吾和崔红的故事很美
8. 坂口健太郎和李世荣真的让人心动
9. 喜欢《好搭档》那对，我为什么要嗑不该嗑的CP呢
10. 恩京&宇镇虽然不是情侣，仍给人感觉十分美好。 宇镇这个角色让人有好感
11. 虽然名单里没有，但《致我的解离》姜勋和申惠善饰演的周延和惠利也不错
12. 《和我老公结婚吧》是今年的剧吗？感觉好像已经完结两年了...
出处： https://theqoo.net/hot/3434724491
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