【韩网热门】今年播出的韩剧里，最爱这对CP！
广告

【韩网热门】今年播出的韩剧里，最爱这对CP！

韩剧   2024年12月6日   星期五17:47   Sani  

（封面图源：各剧海报及剧照）

韩网友列出13组今年播出的韩剧CP作为示例，其中素善（率善）CP、洪白CP、润吾&崔红、厚英&洪珠都有很多人pick！13组CP名单及网友评论如下：

1. 《泪之女王》贤佑&海仁（金秀贤 金智媛）
（图源：《泪之女王》剧照）

2. 《背著善宰跑》任素（任率）&善宰（金惠奫 边佑锡）
（图源：《背著善宰跑》海报）

3. 《虽然不是英雄》归拄&多海（张基龙 千玗嬉）
（图源：《虽然不是英雄》剧照）

4. 《因为不想吃亏》志旭&海英（金永大 申敏儿）
（图源：《因为不想吃亏》剧照）

5. 《夜晚盛开的花》如花&秀浩（李荷妮 李钟元）
（图源：《夜晚盛开的花》剧照）

6. 《妈妈朋友的儿子》承效&石榴（丁海寅 庭沼珉）
（图源：《妈妈朋友的儿子》海报）

7. 《陪玩的女人》持焕&恩河（严泰九 韩善伙）
（图源：《陪玩的女人》剧照）

8. 《是偶然吗？ 》厚英&洪珠（蔡钟协 金所炫）
（图源：《是偶然吗？》剧照）

9. 《爱过之后来临的》润吾&崔红（坂口健太郎 李世荣）
（图源：《爱过之后来临的》剧照）

10. 《来自地狱的法官》多温&光娜（金宰永 朴信惠）
（图源：《来自地狱的法官》剧照）

11. 《好搭档》恩京&宇镇（张娜拉 金准韩）
（图源：《好搭档》剧照）

12. 《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》车民&载琳（李浚荣 表艺珍）
（图源：《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》剧照）

13. 《和我老公结婚吧》志赫&智媛（罗人友 朴敏英）
（图源：《和我老公结婚吧》剧照）

韩国网友评论：
1. 最爱素善（率善）CP！
2. 我的时间仍停留在小素和善宰
3. 当然是金秀贤金智媛
4. 白洪CP不论颜值还是演技都是legend
5. 《是偶然吗？》厚珠CP，像可爱的小兔和小狗
6. 车民载琳令人印象深刻ᅲᅲ《我明目张胆地梦想成为灰姑娘》真的很可爱、很让人心动，同时又很性感。 求李浚荣表艺珍二搭！
7. 润吾和崔红的故事很美
8. 坂口健太郎和李世荣真的让人心动
9. 喜欢《好搭档》那对，我为什么要嗑不该嗑的CP呢
10. 恩京&宇镇虽然不是情侣，仍给人感觉十分美好。 宇镇这个角色让人有好感
11. 虽然名单里没有，但《致我的解离》姜勋和申惠善饰演的周延和惠利也不错
12. 《和我老公结婚吧》是今年的剧吗？感觉好像已经完结两年了...

出处： https://theqoo.net/hot/3434724491

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 韩剧 » 【韩网热门】今年播出的韩剧里，最爱这对CP！
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手