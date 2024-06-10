【韩网热门】金银淑笔下男主吵架的话谁会赢？

1. 《巴黎恋人》韩启柱

2. 《秘密花园》金祖沅



3. 《继承者们》金潭



4. 《太阳的后裔》刘时镇



5. 《鬼怪》金侁



原PO认为赢家应该是韩启柱，最弱的是金潭XD

韩国网友评论：

1. 韩启柱ONE TOP，剩下4个加起来也不是他的对手

2. 鬼怪连读高中的听晫（恩卓）都吵不过，顶多跟金潭比一比谁最弱

3. 金潭先吵赢崔永道再说吧

4. 鬼怪可能连嘴都张不开，被戳到痛处就瞬移跑掉or发动雷雨

5. 韩启柱dadadada说了一大堆，金侁：「好好好，你说的都对，哎呦~」

6. 我也赞成韩启柱赢，金祖沅被戳中弱点就会愣住kkk

7. 韩启柱不管别人说什么都完全不受打击，无条件会赢

8. 金侁跟韩启柱争论几句就会向后倒下去kkk

9. 韩启柱只是气势强，论能言善辩还要数刘时镇

10. 高中生金潭看到韩启柱的脸就闭嘴了，金侁一边喝KANU咖啡一边观赏后生仔们吵架

11. 刘时镇应该只会津津有味地观赏哥哥们吵架，偶尔插句话。 金侊连话都插不进去kkk

12. 温柔地击碎——金侁，狗血淋头——金祖沅，战斗用——韩启柱

13. 金潭应该一下子就缩起来了，金侁刘时镇讲几句就放弃，剩下金祖沅韩启柱血光四溅，论持久力是韩启柱胜

14. 先吵起来吧，一定很有趣

出处：https：//theqoo.net/hot/3269214046

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