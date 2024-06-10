徐康俊退伍后收到100多部剧本～终於确定新剧啦！在《Undercover High School》变身国情院要员＆高中生！

MBC 新剧《Undercover High School》是一部喜剧，讲述爲了追踪高宗皇帝消失的金条下落，隐瞒国情院要员身份僞装成高中生潜入学校生活中与朋友们团结起来，产生共鸣的故事。

徐康俊确定出演男主角，他将饰演「郑海成（정해성）」一角，他虽然是国情院下属的王牌要员，但在作战中发生超大型事故，因此被降职。之后以学生身份僞装潜入与高宗皇帝的金条有关联的高中的作战中，尽情享受着没有命的高中生活的悲惨角色。



（＊延伸阅读：徐康俊退伍已收到100多部剧本的邀约，大家想看他演：爱情戏VS反派男！）

2013年以《奇怪的保姆》出道的徐康俊，陆续出演的《心怀叵测的恢单女》、《华政》、《奶酪陷阱》、《天气好的话，我会去找你》、《迷网追凶》等每部作品都以完美的角色消化能力，获得观众们的喜爱。而《Undercover High School》也是他退伍后的首部作品，将穿梭於国情院要员和高中生这两个角色之间，备受期待！



另外，有韩媒报导秦基周将出演《Undercover High School》的女主角，饰演郑海成潜入高中的班主任「吴秀雅」一角。



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