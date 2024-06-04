韩媒爆《背著善宰跑》超人气乐队「Eclipse」将登上《LA KCON》舞台！CJ ENM回应了

今日（4）据韩媒 일간스포츠 报导，包括边佑锡在内，歌手兼演员李承协、文容锡、梁爀等4名 Eclipse 成员正在讨论登上7月26日至28日在 LA 举行的《KCON》舞台。

据报导，成员们的日程在最终进行调整后，粉丝们可以看到 Eclipse 实际演出的样子，而不是只是在电视剧中。



但报导公开后，CJ ENM 也立即反驳称：「Eclipse 出演 LA《KCON》并不是事实，没有出演的计画。」



边佑锡、李承协、文容锡、梁爀组成的 Eclipse 虽然不是实际存在的 K-POP 组合，但是随著《背著善宰跑》的话题性和热度，即使电视剧已经终映了，但人气依旧持续上升中。他们发行的歌曲〈阵雨〉目前在 Melon Top 100 中排名第5位。〈Run Run〉、〈You & I〉、〈No Fate〉等歌曲也反覆刷新自身最高纪录。



虽然许多剧迷都很期待可以看到 Eclipse 的舞台，但眼下实现的可能性并不高。不少剧迷也纷纷喊：「真的不安排一下吗」、「去打一下歌也好啊」、「上一秒还很开心啊」、「希望可以成真，好想看 Eclipse 的舞台」、「或是在其他综艺合体也可以啊」等等。



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