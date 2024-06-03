2024年上半年最红韩剧绝对是《背著善宰跑》！是如何做到热度不输当年「归家时钟」《沙漏》的呢

《背著善宰跑》4月初开播时，谁也没想到这部穿越青春剧能成为上半年的最红作品，虽然收视率不高，但在如今更偏重话题度的韩剧圈，「背跑」交出了最完美的答卷。

5月27日，张度练的网综《Salon Drip》播出了边佑锡和金惠奫作客的内容，对於《背著善宰跑》，节目组夸赞「反响是《沙漏》级别」。 要说《沙漏》在韩剧史上的地位，此剧在韩国的单集最高收视率为64.5%，使当时创台仅5年的SBS通过这部作品向大众展示有力挑战长期垄断收视的KBS和MBC电视台，韩国电视产业自此迈入三国争霸时代至今。 虽然《背跑》的收视率无法与《沙漏》媲美，但该剧的热度绝对能够和当初被称为「归家时钟」（一到播出时间大家都匆忙回家）的《沙漏》抗衡，因「善疯者们」（因《背跑》而疯狂的观众们），《背跑》攻占了话题性榜单，大结局团体观影活动瞬间售罄，1000张门票5分钟内就被一抢而空。



《背跑》开播前并不受重视，但自从前两集播出以后情况就不同了。饰演男主「善宰」的边佑锡已然失去了本名，观众们遇到他都只称呼他是「善宰」。 根据Good Data Corporation平台5月第3周的电视剧和OTT剧集话题性调查结果，《背跑》连续3周名列第一。 主角边佑锡和金惠奫在演员话题度榜单上连续3周名列第一和第二。



该剧的全球的人气也不容小觑。 根据全球OTT平台Rakuten Viki的数据，《背跑》播出第6周仍然在130个国家和地区中排名第一，而连续6周排名第一的国家就达到了109个，其中包括美国、加拿大、英国、法国、巴西、墨西哥。 有韩媒就分析了「背跑」如此受欢迎的原因。

▲ 复古情怀→引发观众入戏的浪漫叙事

《背跑》在剧集初期通过唤起观众回忆的复古情怀引起了热议。这部电视剧以2008年为背景，剧中任素和闺蜜去了一家可以续面包的鲜果专卖店「Canmore」，并通过当时几乎是唯一社交平台的「Cyworld」申请好友。 在翻盖手机时代，角色们用滑盖手机和翻盖手机互发简讯，用MP3听音乐。现在难以找到的录像带租赁店也吸引了观众的目光。剧中还精准还原了2008年的短眉毛、齐刘海发型以及当时流行的G-Shock腕表等细节。



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怀旧的音乐不仅提升了浪漫叙事的沉浸感，还让观众彷佛回到了过去。 Brown Eyes的《渐渐》（2002年）、金亨中的《那样吗》（2003年）、Loveholic的《Loveholic》（2003年）、YOUNHA的《雨伞》（2008年）、少女时代的《说出你的愿望》（2009年）等歌曲更是引起了观众的共鸣。



基於复古情怀的边佑锡和金惠奫的朦胧青春爱情牢牢抓住了观众的视线。 特别是在揭露善宰的初恋就是任素的真相的第二集，观众反应更加热烈。

▲ 金惠奫・边佑锡：观众们「求你俩二搭」的请求不断

演员们完全沉浸在各自的角色中，激发了观众希望电视剧情节成为现实的渴望。金惠奫以细腻、游刃有余的演技诠释出了喜悦、悲伤、挫折等多种情感，展示了出色的哭戏，不仅让自己闪耀，还让对手演员也熠熠生辉。 观众们已经开始好奇金惠奫在下一部作品中将与哪位男演员搭档了。

「背跑」中的「任素」从一开始就是为金惠奫量身打造的。 据悉，编剧李诗恩在写剧本时就已经确定金惠奫来出演。 导演尹钟浩也表示：「如果不是金惠奫的话，作品可能就无法完成，演员的角色非常重要。 」他盛赞对方，称没有她就无法想像「任素」这个角色。 而作品自开播到现在，观众的反馈也大多是这样。



男主边佑锡被誉为战胜「周一症候群」的存在，是该剧的人气核心，同时也是最大的受益者。 他通过对「任素」的「深情纯爱」和「直进浪漫」火速圈粉，壮大粉丝群，一跃成为「大势」。边佑锡将19岁时对任素一见钟情的纯真模样，以及救了对方却被她埋怨「为什么救我」的痛苦心情刻画得淋漓尽致，俘获了众多女性观众的心，建立了以「善疯者」为象徵的坚定粉丝群。他还在剧中担任乐队Eclipse的主唱，所演唱的歌曲《阵雨》在韩国最大的音乐网站Melon的「Top 100」榜单上保持著高位。 截至5月28日，《阵雨》在竞争激烈的aespa、NewJeans、Zico等艺人间排名第六。

因为金惠奫和边佑锡的化学反应超绝，观众们中甚至出现了「求你俩二搭」的呼声。 两人一起做客了网路综艺节目《Salon Drip》节目，评论区有许多观众表示「这两人应该重拍《宫》」，引起了广泛共鸣。



原以为是「任素」单方面的爱情，其实是他俩的双向奔赴。 事实上是善宰先喜欢上了小素，而小素在15年间对此一无所知，这个充满甜蜜的反转引爆了观众的兴趣。 当小素遇险时救她的人正是善宰，这一事实另观众们直呼「超感动」。 像这样15年来只注视著小素的善宰的纯爱，引发了观众的过度沉浸，掀起了边佑锡热潮。不仅如此，剧中还通过与善宰之死相关的连环杀人犯金英洙（许亨圭 饰）的存在融入了惊悚元素，凭藉紧凑的剧情和丰富的观看亮点继续引发话题。

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