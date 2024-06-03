HYBE最终取消BTS防弹少年团大哥Jin退伍后的「免费拥抱」活动申请条件，资格引发争议！

BTS第一位入伍的大哥Jin（金硕珍）即将在6月12日退伍，隔天刚好是防弹少年团出道11周年纪念日，原本美好的见面会活动却引发了争议。

早先，HYBE旗下BIGHIT MUSIC宣布BTS防弹少年团成员Jin将会在退伍的隔天，也就是6月13日举行的「2024 FESTA」活动中现身，特别活动中将会与1000名粉丝拥抱。

但是抽奖资格是在特定时间（2日～6日）内购买防弹少年团2022年6月发行的专辑《Proof》之后发行的所有专辑（包括个人专辑）来当作条件，这一点引发了粉丝们的争议与不满，此次免费拥抱活动是由Jin提议为粉丝们特别举办的，有些人批评官方利用Jin的善意强制销售专辑，甚至也有人将之前大量购买专辑对环境有害的负面消息与这一次的事件相提并论。

官方最终发文道歉：「2024 FESTA 线下活动的申请标准将进行变更，对於早先公告的内容不明确，以及未能事先设定详细的标准，我们深表歉意。」、「经过慎重考虑，我们将尽快公布具体细节。也会尽最大努力准备活动，以便将Jin的心情很好地传达给他的粉丝们。对於给粉丝们带来的不便，我们再次表示歉意，并恳请大家支持并关注Jin将於6月13日举行的线下活动。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻