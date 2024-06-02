《背著善宰跑》导演采访惹争议！金惠奫演「一见钟情」戏份须改善外形：「初期像女儿、后期像女人」

大热剧《背著善宰跑》剧终后不仅演员，编剧李诗恩和两位导演尹钟镐、金泰烨也接受媒体采访，其中尹导演关於女主金惠奫外貌的发言引起网友强烈批评。

尹钟镐导演先称赞金惠奫以演技优秀闻名，接著话锋一转谈到外貌，表示很重视视觉元素在浪漫喜剧中的作用，为了让观众能信服善宰对小素的一见钟情，力图拍出她比之前更漂亮的模样：「对她讲了很多刻薄尖锐的话，即是要求演技派演员进行外貌管理。这是作为父亲的心情。」



尹导演称赞金惠奫努力做了外貌方面的管理，加上积累镜头经验、逐渐掌握最佳角度和表情，拍摄期间变得越来越漂亮：「一开始觉得她像女儿，作品快结束时感到她散发著女性的气息。 努力的模样十分可爱。」



该发言引起韩国网友强烈反感、在论坛theqoo骂了一千多楼，称导演是典型大叔观念、对演员很无礼。 一起来看韩网友评论：

1. 爸爸才不会对女儿的外貌讲刻薄尖锐的话

2. 这部剧全靠女主在撑，下跪感谢还来不及，居然评价外貌？

3. 导演在泼屎啊

4. 每一句话都让人反胃

5. 好好结束的剧，被导演的采访毁了...

6. 金惠奫很漂亮又很会演，我就是因为她才看这部剧

7. 居然对拿过百想青龙大钟赏的专业女演员说「努力的模样很可爱」kkk措辞没救了

8. 女演员不管做什么都会被评价外貌，这就是现实...

9. 「从女儿到散发女人的感觉」... 措辞真的很糟糕

10. 说什么呢，金惠奫从《偶然发现的一天》（意外发现的一天）就超级漂亮可爱啊，真让人不爽

11. 哇真是奇怪的大叔脑回路

12. 他说这话时甚至没意识到有问题，好龌龊

13. 我懂导演的意思，但他真的很不会做采访

14. 看花絮时能感到导演对爱情喜剧是真心的，努力找哪个角度哪种演技好看、善宰的手如何摆放更美，到此为止都很好，为什么要在采访里说这种话呢...

15. 还不如多指导男主的演技，看得我很出戏

16. 失言的是导演，干嘛要骂男演员？ 边佑锡对金惠奫一直称赞有加啊

17. 导演不需要什么女儿啊女人的，好好指导拍戏就行，采访内容看得出他很不尊重演员、很无礼

18. 惠奫拍这部剧真的太辛苦了...

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