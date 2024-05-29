厲旭&Ari絕美婚禮影像公開♥ Super Junior現場反應全都錄，滿是對厲旭的祝福

厲旭與Ari 26日走入禮堂完成婚姻大事，這兩日婚禮攝影公司終於將相關影像公開，讓無法到場的粉絲也能看著美好畫面共享喜悅。

除了新人牽手、親吻等甜蜜時刻被紀錄，對Super Junior粉絲E.L.F.來說，看著厲旭隊友們的反應、哥哥們對「厲旭要先長大邁入另個人生階段」，那些寵溺眼神與流露的團魂也是一大看點。其中一張照片便是神童、藝聲、銀赫和強仁，在某刻激動到站起來噓聲的畫面，韓庚和東方神起允浩看熱鬧的表情也被拍下來。



重要的歷年Super Junior成員，加上小分隊共15人睽違10年合體，張手的招牌姿勢引粉絲熱淚盈眶。還有現任成員8人版本（僅缺始源）〈Sorry, Sorry〉、喜愛在大場合自拍的東海高舉手機和成員們合影……



影像紀錄同樣不止小倆口婚禮過程，現任成員唱跳〈Sorry, Sorry〉影片也公開！7成員拿著手麥唱跳，希澈也在後半部加入，現場尖叫聲此起彼落，氣氛炒熱到最高點。這一支舞，也蘊含隊友們對厲旭的無限祝福吧！



順帶一提，Super Junior依舊馬不停蹄準備接下來的活動，昨晚羅PD的YouTube頻道《出差十五夜》開直播，羅PD透露他和Super Junior共同拍攝了團綜《SJ Returns》全新一季內容，頻道直播時間正巧要到了便邀Super Junior參與，上鏡頭的藝聲和東海竟劇透新巡演〈Super Show Spin off: Half Time〉前一週，他們會發行新歌！使得E.L.F.期待不已！



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