《虽然不是英雄》千玗禧同框两个张基龙！互有好感却必须同时改变过去与未来！（EP.7–8）

[有雷] 《虽然不是英雄》千玗禧与张基龙终於要进入浪漫爱情了吗？虽然婚礼被搞砸了，但前提却是因为爱。小伊娜虽然拥有读心术，但她却总是习惯倾听对方负面的心情，无限放大到自己身上而总是感到忧郁与不安。千玗禧一直被误会是戒指小偷，她却说这是救命恩人的遗物，所以当时救她的人必须是张基龙！

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福老太太早已透过预知梦，得知归柱（张基龙饰）与多海（千玗禧饰）的婚礼不会顺利进行，不过归柱却不断回到婚礼这段时光，来看看到底多海遭遇了什么事情。多海说出了自己是个骗子后，被名义上的妈妈带走并锁在房内。她对归柱也有好感，不希望继续骗下去。当归柱追问她高中时置身火场的回忆是否为真？多海说，这是她行骗的杀手鐧，她必须靠卖弄悲惨遭遇来获得同情。



多海想与福氏家族划清界线，也请伊娜别再来找她。此时的归柱与福家人都认清骗子的本业而厌恶了她们，但多海却见到了来自未来的归柱，并且要求她「留住我」，未来的归柱透过多海，透露了姐姐可能受伤的讯息给过去的归柱，於是归柱及时赶到现场也救了从楼上坠落的姊姊，福家人的超能力也逐渐被骗子家族一一证实。



归柱开始一直主动找上多海，并且表示可以跟骗子家族合作，来自未来的他应该可以做出跟预知梦一样的事情，甚至透露了未来的彩券头奖数字，希望多海拿著这张中奖的彩券，还清债务而离开骗子家族。他也记得多海曾说出的最幸福时刻，是吃到人生中第一碗红豆刨冰。归柱穿越带回了这碗充满回忆的味道，也让多海展开了笑颜。



多海想到自己的行李还在福家，她提到其中有一枚戒指，是当时在火场救她的恩人所留下的遗物。归柱的记忆中，自己的小队长因为深入火场而丧生，但这枚戒指却是属於福家的！甚至姊姊一直介意著多海是小偷，福老太太也不断在梦中看见多海戴著戒指烟雾弥漫的画面。但归柱将戒指带回家，发现家中那一枚也仍存在！他更肯定，回到过去救多海的人，必须是自己才行！



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