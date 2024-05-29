《雖然不是英雄》千玗禧同框兩個張基龍！互有好感卻必須同時改變過去與未來！（EP.7–8）

[有雷] 《雖然不是英雄》千玗禧與張基龍終於要進入浪漫愛情了嗎？雖然婚禮被搞砸了，但前提卻是因為愛。小伊娜雖然擁有讀心術，但她卻總是習慣傾聽對方負面的心情，無限放大到自己身上而總是感到憂鬱與不安。千玗禧一直被誤會是戒指小偷，她卻說這是救命恩人的遺物，所以當時救她的人必須是張基龍！

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福老太太早已透過預知夢，得知歸柱（張基龍飾）與多海（千玗禧飾）的婚禮不會順利進行，不過歸柱卻不斷回到婚禮這段時光，來看看到底多海遭遇了什麼事情。多海說出了自己是個騙子後，被名義上的媽媽帶走並鎖在房內。她對歸柱也有好感，不希望繼續騙下去。當歸柱追問她高中時置身火場的回憶是否為真？多海說，這是她行騙的殺手鐧，她必須靠賣弄悲慘遭遇來獲得同情。



多海想與福氏家族劃清界線，也請伊娜別再來找她。此時的歸柱與福家人都認清騙子的本業而厭惡了她們，但多海卻見到了來自未來的歸柱，並且要求她「留住我」，未來的歸柱透過多海，透露了姐姐可能受傷的訊息給過去的歸柱，於是歸柱及時趕到現場也救了從樓上墜落的姊姊，福家人的超能力也逐漸被騙子家族一一證實。



歸柱開始一直主動找上多海，並且表示可以跟騙子家族合作，來自未來的他應該可以做出跟預知夢一樣的事情，甚至透露了未來的彩券頭獎數字，希望多海拿著這張中獎的彩券，還清債務而離開騙子家族。他也記得多海曾說出的最幸福時刻，是吃到人生中第一碗紅豆刨冰。歸柱穿越帶回了這碗充滿回憶的味道，也讓多海展開了笑顏。



多海想到自己的行李還在福家，她提到其中有一枚戒指，是當時在火場救她的恩人所留下的遺物。歸柱的記憶中，自己的小隊長因為深入火場而喪生，但這枚戒指卻是屬於福家的！甚至姊姊一直介意著多海是小偷，福老太太也不斷在夢中看見多海戴著戒指煙霧瀰漫的畫面。但歸柱將戒指帶回家，發現家中那一枚也仍存在！他更肯定，回到過去救多海的人，必須是自己才行！



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