厉旭&Ari绝美婚礼影像公开♥ Super Junior现场反应全都录，满是对厉旭的祝福

厉旭与Ari 26日走入礼堂完成婚姻大事，这两日婚礼摄影公司终於将相关影像公开，让无法到场的粉丝也能看著美好画面共享喜悦。

除了新人牵手、亲吻等甜蜜时刻被纪录，对Super Junior粉丝E.L.F.来说，看著厉旭队友们的反应、哥哥们对「厉旭要先长大迈入另个人生阶段」，那些宠溺眼神与流露的团魂也是一大看点。其中一张照片便是神童、艺声、银赫和强仁，在某刻激动到站起来嘘声的画面，韩庚和东方神起允浩看热闹的表情也被拍下来。



重要的历年Super Junior成员，加上小分队共15人睽违10年合体，张手的招牌姿势引粉丝热泪盈眶。还有现任成员8人版本（仅缺始源）〈Sorry, Sorry〉、喜爱在大场合自拍的东海高举手机和成员们合影……



影像纪录同样不止小俩口婚礼过程，现任成员唱跳〈Sorry, Sorry〉影片也公开！7成员拿著手麦唱跳，希澈也在后半部加入，现场尖叫声此起彼落，气氛炒热到最高点。这一支舞，也蕴含队友们对厉旭的无限祝福吧！



顺带一提，Super Junior依旧马不停蹄准备接下来的活动，昨晚罗PD的YouTube频道《出差十五夜》开直播，罗PD透露他和Super Junior共同拍摄了团综《SJ Returns》全新一季内容，频道直播时间正巧要到了便邀Super Junior参与，上镜头的艺声和东海竟剧透新巡演〈Super Show Spin off: Half Time〉前一周，他们会发行新歌！使得E.L.F.期待不已！



*推荐阅读（厉旭偶像Bada剪辑的影片也不容错过）：‎世上有这样的偶像吗ㅠㅠ S.E.S. Bada替Super Junior厉旭唱祝歌又纪录婚礼

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