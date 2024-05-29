宋枝恩10月将与YouTuber朴维结婚，带Secret队友全烋星、郑河娜见未婚夫

郑河娜：「我们枝恩就拜托你了，姐夫。」♥

女团Secret出身的演员宋枝恩，10月将与知名身障YouTuber男友朴维（另译朴伟）共结连理，27日她带著朴维和Secret队友全烋星、郑河娜聚餐，「半Secret」再度合体。

宋枝恩27日IG限时动态发布和朴维、全烋星、郑河娜的四人合照，兴奋写道：「终於见面了！」而全烋星和郑河娜直接发布贴文放了更多照片，为宋枝恩献上祝福。



全烋星：「多么疗愈的时光啊（爱心）。」底下留言郑河娜：「到现在颧骨还在痛……」全烋星回覆：「我也是颗颗颗腹肌疼痛颗颗颗。」宋枝恩：「颗颗颗颗没想到玩得那么开心（笑），非常有趣（爱心）。」全烋星回覆：「就是说啊颗颗颗颗化学反应要疯了。」朴维：「挚友3 vs 被捉弄1。」全烋星回：「颗颗颗颗颗……多数和少数……那个……」



郑河娜：「我们枝恩就拜托你了，姐夫……（闪）」「姐夫」本人朴维回覆：「会好好侍奉的！Secret姐妹们！」全烋星：「嗯嘻嘻（爱心）。」宋枝恩：「我们歌的歌词都是爱情歌曲，很适合（爱心）。」原来郑河娜贴文背景音乐特地挑了Secret的〈Starlight Moonlight〉，她回覆宋枝恩笑称：「主唱（应指宋枝恩）很窒息。」



而宋枝恩、全烋星与郑河娜「半Secret」的合体原是美意，但有部分媒体点出去年10月三人欢庆Secret出道14周年，以及今年2月郑荷娜生日派对都不见韩善伙，甚至是Secret 2018年名存实亡后私下聚会都缺韩善伙一人，点明韩善伙是否遭到排挤或者是韩善伙拒绝合体。

▼去年10月三人欢庆Secret出道14周年



▼今年2月郑荷娜生日派对



对於Secret私下不合言论，有网友不以为然表示「以前就很明显了」，但也有网友认为Secret其实就是同事，「一定要亲近吗？台面上相处得好就不错了」、「都解散多久了，还被迫捆绑在一起说不合」、「合约到期了，该做的事都做了」。

Secret 2009年出道属二代团，名曲除了〈Starlight Moonlight〉还有〈Shy Boy〉、〈POISON〉等等，2016年成员韩善伙因与公司TS娱乐合约到期率先退团，2018年换宋枝恩与TS出现合约纠纷解约并退团，当年全烋星也和公司有过纠纷但从未宣布退团，郑荷娜则在2021年离开TS娱乐。



另外，宋枝恩与朴维的婚礼将在10月9日举行。



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