曝光的旧照全部都是笑脸的边佑锡！看完真的会颧骨升天，心情变好啊

怎么会有这么爱笑的男明星啊,翻翻旧照、旧影片,就没有不笑的。

随著韩剧《背著善宰跑》人气大爆发,33岁的边佑锡尝到了一夜爆红的滋味,出道多年演了不少作品却没给观众留下深刻的印象,4月开始却凭藉「纯爱战神善宰」一角荣升为新一代「国民男友」,他的一举一动都成为焦点,网友们也纷纷挖出他的过往,看完你就会发现,边佑锡真的好喜欢笑啊!

先来看看wuli边佑锡的成长照,从童年到高中生,连毕业照都会笑到露出牙齿、满脸皱褶的也许只有你了吧。



一张仿佛在拦计程车的照片中,边佑锡也笑到酒窝明显,眼睛变成了半月形。



模特时期的采访中,只是问了他穿衣服需要多长时间,边佑锡也会微笑著回答,狗狗眼实在太可爱了。



2014年,边佑锡作为车模出席了某车展活动,结束后就有网友留言「不懂他为什么笑得这么开心」,哈哈哈哈哈。



模特后台一个人对著镜头也要开心大笑!



就想问你,怎么一个人的时候也这么开心呢??



25岁左右的边佑锡也超级可爱,突然开始大秀自己的肌肉!

你. 你. 你,又笑了,粉丝要装上防沉迷器吧,不然深陷在边佑锡的笑容中根本出不来!!



边佑锡的笑容是不是很有感染力呢? 反正小编在写稿过程中已经无数次嘴角上扬,颧骨升天了!!



