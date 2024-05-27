曝光的旧照全部都是笑脸的边佑锡！看完真的会颧骨升天，心情变好啊

怎么会有这么爱笑的男明星啊，翻翻旧照、旧影片，就没有不笑的。

随著韩剧《背著善宰跑》人气大爆发，33岁的边佑锡尝到了一夜爆红的滋味，出道多年演了不少作品却没给观众留下深刻的印象，4月开始却凭藉「纯爱战神善宰」一角荣升为新一代「国民男友」，他的一举一动都成为焦点，网友们也纷纷挖出他的过往，看完你就会发现，边佑锡真的好喜欢笑啊！

先来看看wuli边佑锡的成长照，从童年到高中生，连毕业照都会笑到露出牙齿、满脸皱褶的也许只有你了吧。



모아보니까

짅자

제법욱김.

어떻게 이렇게

매번

항상

늘

웃고 있을 수가?

◠‿◠

중딩때만 살짝

덜 웃고 있는 것까지

너무너무 웄김 걍 pic.twitter.com/L4w8tkt4xq — 그린 (@chorock_green) May 17, 2024

一张仿佛在拦计程车的照片中，边佑锡也笑到酒窝明显，眼睛变成了半月形。



무슨 택시 잡다 찍힌 것 같은 사진에서도



웃고 잇어.. pic.twitter.com/Y6M6cUgRl5 — 뮴 (@lovefrwn) May 18, 2024

模特时期的采访中，只是问了他穿衣服需要多长时间，边佑锡也会微笑著回答，狗狗眼实在太可爱了。



Q. 아침에 옷 입을 때 걸리는 시간은?

A. 변우석: pic.twitter.com/iiD9Uv8JOI — 재채기 (@sneezing_b) May 18, 2024

2014年，边佑锡作为车模出席了某车展活动，结束后就有网友留言「不懂他为什么笑得这么开心」，哈哈哈哈哈。



2014 모터쇼 변우석 후기



어찌나 히죽히죽 웃음을 잘 지으시는지 < ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋhttps://t.co/TxZWu7Iset pic.twitter.com/07o35NjH4T — 뮴 (@lovefrwn) May 16, 2024

模特后台一个人对著镜头也要开心大笑！



변우석은 살던대로 살았는데

ygk+가 YTN웨더에 콘텐츠 공급 계약을 해서 약간 뉴스에서 붕방거리는 사람 되어버림 pic.twitter.com/svFIZojRKN — 뮴 (@lovefrwn) May 17, 2024

就想问你，怎么一个人的时候也这么开心呢？？



왜 항상 혼자만 신나 있는 거임ㅁ pic.twitter.com/69GqYCi4TV — 백설기 (@100_sulki) May 18, 2024

25岁左右的边佑锡也超级可爱，突然开始大秀自己的肌肉！

你. 你. 你，又笑了，粉丝要装上防沉迷器吧，不然深陷在边佑锡的笑容中根本出不来！！



마지막의 마지막 순간까지

웃고 있다가

3…2…1..딱 3초 후에 나가는데요 pic.twitter.com/uUtZYShWrG — (@lovefrwn) May 18, 2024

边佑锡的笑容是不是很有感染力呢？ 反正小编在写稿过程中已经无数次嘴角上扬，颧骨升天了！！



wooseok in every situation just

pic.twitter.com/GAmdNGDtRK — (@geugureumi) May 18, 2024

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