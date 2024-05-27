曝光的旧照全部都是笑脸的边佑锡！看完真的会颧骨升天，心情变好啊
广告

曝光的旧照全部都是笑脸的边佑锡！看完真的会颧骨升天，心情变好啊

明星   2024年5月27日   星期一08:40   Tracy  

（封面图源：IG@byeonwooseok）

怎么会有这么爱笑的男明星啊，翻翻旧照、旧影片，就没有不笑的。

随著韩剧《背著善宰跑》人气大爆发，33岁的边佑锡尝到了一夜爆红的滋味，出道多年演了不少作品却没给观众留下深刻的印象，4月开始却凭藉「纯爱战神善宰」一角荣升为新一代「国民男友」，他的一举一动都成为焦点，网友们也纷纷挖出他的过往，看完你就会发现，边佑锡真的好喜欢笑啊！

先来看看wuli边佑锡的成长照，从童年到高中生，连毕业照都会笑到露出牙齿、满脸皱褶的也许只有你了吧。

一张仿佛在拦计程车的照片中，边佑锡也笑到酒窝明显，眼睛变成了半月形。

模特时期的采访中，只是问了他穿衣服需要多长时间，边佑锡也会微笑著回答，狗狗眼实在太可爱了。

2014年，边佑锡作为车模出席了某车展活动，结束后就有网友留言「不懂他为什么笑得这么开心」，哈哈哈哈哈。

模特后台一个人对著镜头也要开心大笑！

就想问你，怎么一个人的时候也这么开心呢？？

25岁左右的边佑锡也超级可爱，突然开始大秀自己的肌肉！

你. 你. 你，又笑了，粉丝要装上防沉迷器吧，不然深陷在边佑锡的笑容中根本出不来！！

边佑锡的笑容是不是很有感染力呢？ 反正小编在写稿过程中已经无数次嘴角上扬，颧骨升天了！！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 曝光的旧照全部都是笑脸的边佑锡！看完真的会颧骨升天，心情变好啊
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手