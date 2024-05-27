RM袒露作为防弹少年团队长的压力：其实我也只是个29岁的人，过去10年一直背负重任，甚至想去死

身为世界知名偶像团体，防弹少年团队长RM坦言压力巨大。

日前，防弹少年团通过官方YouTube频道公开了一则题为「交换专辑MMM（Mini Moni Music）」的影片，RM向队友JIMIN透露作为队长责任感重大，「我的角色是要说正确的、积极的话，是团队的代表，其实我也只是一个29岁的韩国男人，和其他人过著一些不同生活的29岁的人。 但过去活动的10年里，不知道从何时开始就背负了要正确、要飞奔前进的重任，要看所有人的眼色，感觉都想去死了。」 坦露身为一路艰辛走来的防弹少年团的队长，无法对外言喻的辛酸和压力。

这是一段差不多6个月之前所拍的影片，当时RM和JIMIN一起欣赏自己的SOLO2辑《RightPlace， Wrong Person》，两人一边听音乐一边聊天，RM向队友讲述了自己的真实想法。



相关影片在YouTube公开后，引来大批ARMY的围观和讨论，不少粉丝十分心疼RM，纷纷留言表示：「南俊啊，你是我沙漠的绿洲，暗夜里的光明，永远为你加油」、「南俊就是一个有想法的人，一直在努力不忘那份纯真，并且一直在苦恼、讨论这个话题」、「 我能理解他的心情，已经做得很好了」、「想要告诉他，你辛苦了，也做得很好」等。

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