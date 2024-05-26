「狗统领」姜炯旭爱狗人设崩塌！电视上为狗下跪，私下压榨员工+虐狗

素有「狗统领」之称的知名训犬师姜炯旭没想到也有两副面孔啊。

日前，一名自称是姜炯旭经营的训狗公司前职员的A某在网路上曝光前老板姜炯旭压榨员工，对员工恶语相向。

A某透露：「如果狗主人稍微晚一点汇款的话，他就让我们不要给狗狗吃饭，虽然事情过去了很久，但直到现在我还记得那天（被虐待）的狗狗的品种和名字。 当然我偷偷喂了饲料，但那天的冲击实在无法忘记。 虽然解释已经为时过晚，但也想听听你到底是如何辩解的。 如果这些都不是事实的话，有可能会被告，我也鼓起了最大的勇气，不知道姜炯旭你还记不记得。」



姜炯旭还疑似存在打压、压榨员工的嫌疑。 某个现任、离职员工可以分享职场生活的网站上，姜炯旭的驯狗公司评分仅为1.7。 一位已离职的网友爆料：「我已经离职了，因为恐慌障碍、忧郁症等一直在接受精神科治疗，他老婆是代表理事，我因为她持续性的‎Gaslighting（煤气灯效应，一种心理操控的概念，透过混淆视听、打击自尊、 冷暴力等手段，使受害者逐渐丧失自尊，产生自我怀疑，无法逃脱）、人格侮辱以及工作外很多要求等种种原因，精神受创。 我们要用她指定的聊天工具，还会在没有得到职员许可的情况下监视我们的对话内容，大家深受其害。」 还有其他前职员留言表示：「会在我们休息的时候指使我们干活，酷暑、暴雪天也让我们做高强度体力劳动」、「过节的时候用宠物粪便袋装了6盒肉罐头发给我们」、「他在女职员换衣服的地方都装了CCTV」、「去卫生间也有规定的时间」等，吐槽电视上与私下的姜炯旭是完全不同的形象。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究