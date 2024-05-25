《超完美暗杀队》姜栋元自曝为何不演出浪漫爱情作品原因：「虽然想要演出，但还没收到喜欢的剧本…」

元祖美男姜栋元在大萤幕上推出许多不同题材作品，不过从《偷天对决》《王牌计中计》《宅配男逃亡曲》《尸速列车2：感染半岛》《婴儿转运站》到最近的《附身》等，似乎没有浪漫爱情类型的作品，他也在访谈中提到了真正的原因。

姜栋元的新作品《超完美暗杀队》将於5月29日在韩上映，6月也将正式与台湾观众们见面。这部作品是以香港电影《意外》为原著的翻拍作品，剧情描述接受委托而将杀人事件捏造为意外的暗杀设计者荣日（姜栋元饰），卷入了意料之外的事件而展开的故事。姜栋元所饰演的角色在片中相当沉著冷静，不会有丝毫失误的设计者，但卷入事件后，他将发现无法相信任何人。



姜栋元还透露了这部电影的特别之处，他说《超完美暗杀队》这类的作品大家的认知会觉得动作戏场面应该很多，但其实不然，几乎没有动作戏场面，但却又让观众们觉得是动作戏，题材本身也很有趣。而对於荣日这个角色，姜栋元觉得他是一个具有反社会人格的CEO。



姜栋元觉得会吸引自己的题材，大多是一些现实中不太可能发生的事情，不像是一般大家在新闻中所看到的。将一些故事情节极大化，反应现实并且有著比较夸大的呈现，也让他觉得很有趣。被问到他是否对爱情剧不感兴趣呢？姜栋元表示其实自己也希望能演出爱情题材的作品，但在这样的题材中要遇见好的剧本，其实更加困难。



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