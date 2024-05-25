【韩网热门】人气偶像&歌手的大学庆典出演费

韩网友在YT分享近期疯狂上涨的艺人校庆演出费：

PSY 约5千万（*皆为韩元）

IVE 约4~5千万

aespa 约4千万

NewJeans 约4千万

Zico 约3千万

(G) I-DLE 约3千万

ITZY 约3千万

乐童音乐家 约3千万

权恩妃 约2.7千万

NMIXX 约2.5千万

fromis_9 约2.5千万

MeloMance 约2.3千万

韩国网友评论：

1. 这是十几年前的价格吧... kkk

2. 十年前二代团的出演费都比这高

3. 据说PSY出演费十年没变过，一直是5千万

4. 学生会现身说法：顶级偶像团确实是几千万; 首尔以外地区要加上出差费，所以比首尔的大学贵1.5倍;偶像参加校庆都是降价的;所以金额跟影片中说的差不多kk

5. 大致准确，普通活动要收几亿，但校庆是降价出演的，一般都降到半价甚至四分之一

6. 2008年在学生会，新人少女时代出演费是1千万，所以现在这个价格差不太多

7. 坦白讲，偶像来校庆当然不是为了赚钱kkk都是降价出演的

8. 大家好像把出演费想得太低了，之前Brave Girls带著《Rollin'》跑校庆都收4千万呢，还是疫情期间

9. Trot歌手的演出费也有2千万到3500万呢kk

10. 好贵啊... 校庆有必要请人气偶像吗

11. 感觉大学校庆逐渐变成艺人庆典，好奇怪

12. 我一学期学费500万，当然要请明星来啊

13. 这些数字连出处都没有人，能信吗？

出处：https://theqoo.net/hot/3246181033

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