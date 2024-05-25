男神2PM俊昊又发台湾照！喝台湾手摇秒变仓鼠，戴帽子根本大学生

2PM俊昊（李俊昊）23日才被粉丝发现更新的贴文是4月底来台活动会后拍下的照片，昨（24）又被发现更新了同为台湾拍摄的照片。

*先前报导：‎《大力女子姜南顺》李瑜美晒台湾旅游照！男神俊昊也发布先前来台照片！

23日的三张照片，据Threads上俊昊粉丝（@zhuting1111）所言，是名表Piaget（伯爵）在台举行活动会后，俊昊用餐期间所拍摄，可惜俊昊的照片都相当有自我风格，像是拍立得般看不清背景，不晓得俊昊究竟是在哪里用餐。



新照片很明显是台湾了，应是活动后台，俊昊拿的手摇饮料正是这两年窜红的品牌「得正」，杯装是白底配上蓝色爱心，相当显眼。不过最显眼最可爱莫过於俊昊的动作与表情了，不仅双手捧著，嘴巴还鼓鼓的宛如仓鼠，一看就是在享用台湾名产珍珠奶茶，还有粉丝眼尖桌上放著一盒牛轧饼，也是台湾名产。



另外两张照片应是街头随心摄影，一张可见远方有绿色道路标志，一张则是停车场指示牌，而镜头里的他不穿衬衫了，反而穿上白T搭配连帽外套、牛仔外套与棒球帽，瞬间有了少年感，宛如大学生似的。



台湾粉丝看著这些照片都不禁怀疑他是不是真的很喜欢台湾、想台湾了，继续敲碗他赶紧来台湾开见面会或演唱会，最好是把团员2PM整团带来。



另外，据上述粉丝@zhuting1111所说俊昊IG版面有相当多台湾，小编自此顺便整理连结！除了上述两篇最新的还有：

▼4月底品牌活动照及相关照片



▼‎去年见面会前来台湾，还有许光汉特地送上花篮支持



我们就期待俊昊或是2PM再次光临台湾吧！

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