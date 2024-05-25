手段也太low了吧！IVE张员瑛作客《PISCK大学》，影片封图故意遮挡超低级

在广大网友和IVE张员瑛粉丝们的指责之下，「PISCK大学」节目组终於更正了影片封面。

前不久张员瑛作客了YouTube综艺节目「PISCK大学」，作为当下女团中的佼佼者，她的亮相吸引了无数网友的关注。 然而「PISCK大学」节目组在制作影片封面时，却用张员瑛的头遮挡了「PISCK」中的部份文字，乍一看和「FXXK」很相似。 再加上手写体的「Show」中的「o」也被张员瑛的照片遮挡著部份，连起来看非常像「FXXK she」。 对比其他嘉宾的影片封面图，别人都是字迹分明的「PISCK Show」，只有张员瑛的图片做得模棱两可，低俗手法点燃了网友和张员瑛粉丝的怒火，纷纷指责该节目组是在性骚扰。



张员瑛作客的这一期节目点击率已经达到了643万，比其他嘉宾要多得多，因此争议被揭发后不仅在韩国本土，也引发了广大国外粉丝的关注。 不少网友和张员瑛的粉丝留言表示：「已经闹到国外去了，这节目太丢人了」、「水平太low了，居然想到这种方法」、「真不要脸，欺负女性」、「其他人的封面图都很正常，只能说你们是故意的」、「将性骚扰写在了脸上」等。

事情发酵之后，「PISCK大学」节目组也做出了更正，修改了相关封面图，并辩解：「原来的图片是为了突出嘉宾，并没有任何其他的意图，为了保护演出嘉宾，才换掉照片。」



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