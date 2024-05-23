《恶鬼》吴正世加盟全智贤&姜栋元新剧《北极星》

剧集《北极星》制作公司表示演员吴正世确定加盟该剧，目前正在拍摄。

《北极星》是一部谍战浪漫剧，讲述在生活中失去自身认同感的间谍们重新寻找自己的故事。 编剧是凭藉《母亲》、《小女子》而声名大噪的郑瑞京，导演则是执导《黑道律师文森佐》的金熙元。

吴正世2021年中剧集《智异山》与全智贤有过合作，本次二搭具体角色尚未公开。 吴正世凭《山茶花开时》《虽然是精神病但没关系》等作品中的优秀表现多次获得百想艺术大赏、KBS演技大赏「最佳男配角」，去年凭《恶鬼》斩获韩国电视剧节「最佳男主角」，演技受到越来越多人认可。



这部剧早在去年就因全智贤和姜栋元担任主演而备受关注，两位演员都是人气、颜值与演技并重的大咖，外形也十分相配，然而出道多年从未有过一次合作。全智贤在《智异山》后时隔3年再接新剧，姜栋元上一部剧则已经是2004年的《魔术》，时隔20年之久重回电视荧幕。去年传出两人要接这部戏时，就连全智贤的婆婆都在IG转发消息嗑CP：「我最爱的组合！终於...」



此外，《北极星》已於今年3月开播，播出时间未定。

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