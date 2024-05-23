【韩网热门】aespa全开麦出演学校庆典
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【韩网热门】aespa全开麦出演学校庆典

KPOP   2024年5月23日   星期四16:16   Sani  

（封面图源：FB@aespa.official）

女团aespa昨日参加江南大学校庆活动，现场唱跳《Supernova》《Spicy》《Next Level》等歌曲，全开麦实力获得称赞网友：「这样优质的live真的不会让人觉得薪酬可惜」「4位超美女名唱团」。

《Spicy》

《Next Level》

​韩国网友评论：
1. 这才叫歌手啊！
2. 这样的人要如何踩？ kkk
3. 不管怎么看，LE SSERAFIM和ILLIT要想踩aespa都非常困难，aespa的压倒性实力只会让房时爀更加嫉妒
4. 就连「ha！hey！」 这些也是live，真的太强...
5. 大发，好久没有听到这样的live
6. 至少要有aespa一半的实力才能讨论踩不踩吧kkkk
7. 这才是看现场的乐趣啊
8. 这才是真live啊kkk看过太多人称赞跳舞时音量稳定如机器的舞台，真的很无语
9. SM一直有给她们上声乐课吗？ 感觉比出道时实力更进步了
10. 四个人全都好棒
11. Winter才刚做完手术，不说的话完全看不出啊

出处：https：//theqoo.net/hot/3242490890，https：//theqoo.net/hot/3242449971

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