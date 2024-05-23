【韩网热门】aespa全开麦出演学校庆典

女团aespa昨日参加江南大学校庆活动，现场唱跳《Supernova》《Spicy》《Next Level》等歌曲，全开麦实力获得称赞网友：「这样优质的live真的不会让人觉得薪酬可惜」「4位超美女名唱团」。
《Spicy》
ARE WE HEARING AESPAS LIVE VOCALS pic.twitter.com/SS2auVPIQg— aespa pics (@aespapic) May 22, 2024
《Next Level》
강남대 에스파 넥스트레벨 pic.twitter.com/OcGqmhf2BE— 쫑냥 (@wlalssl3) May 22, 2024
韩国网友评论：
1. 这才叫歌手啊！
2. 这样的人要如何踩？ kkk
3. 不管怎么看，LE SSERAFIM和ILLIT要想踩aespa都非常困难，aespa的压倒性实力只会让房时爀更加嫉妒
4. 就连「ha！hey！」 这些也是live，真的太强...
5. 大发，好久没有听到这样的live
6. 至少要有aespa一半的实力才能讨论踩不踩吧kkkk
7. 这才是看现场的乐趣啊
8. 这才是真live啊kkk看过太多人称赞跳舞时音量稳定如机器的舞台，真的很无语
9. SM一直有给她们上声乐课吗？ 感觉比出道时实力更进步了
10. 四个人全都好棒
11. Winter才刚做完手术，不说的话完全看不出啊
出处：https：//theqoo.net/hot/3242490890，https：//theqoo.net/hot/3242449971
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