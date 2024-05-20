张基龙的超能力真正作用还没揭晓！《虽然不是英雄》骗子千玗禧发现真相后想逃离但爱情却正要开始（EP.3–4）

[有雷] 《虽然不是英雄》题材新颖也令人好奇后续剧情发展。福氏家族虽然因为现代文明病而失去了原有的超能力，并且家道中落必须卖房求生存，骗子千玗禧却发现自己总能够看见来自未来的张基龙，加上看见飞起来的姐姐，让她吓得想逃离这个家庭。

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福氏家族中的福归柱（张基龙饰）虽说自己有著超能力能够回到幸福时刻重温当下，但这对他来说未必是好的。当他回到幸福过往时，总有另外的不幸正在发生。伊娜出生时，他为了到医院而与小队长换班，没想到因此造成小队长在任务中丧命。自责的归柱总是不时地回到当天，但他却无法改变任何事情，就这样，他的情绪纠结了7年的时间，就连枕边人也受不了。太太曾说他若再莫名其妙消失，自己就打算带著伊娜离开。果真在归柱某次的离开，太太就这样出了车祸而离世，也造成归柱更加陷入忧郁。



福老夫人仍非常相信都多海（千玗禧饰）并要她搬到家中同住，多海更打算从孩子伊娜开始拉近距离，不过她心中的想法，却被拥有读心术的伊娜一眼看穿。此时胖胖姐福动熙（秀贤饰）也因感情受挫而搬回家住，她对於多海则相当有防备心。多海为大家准备晚餐，想拉近距离之余，却发现了动熙微微飘起的脚跟，以及见到镜中看不见，全身湿透的归柱，让她以为见鬼了。



福老夫人又重新开始作梦，她梦见多海被救护车担架抬出了汗蒸幕，并将这件事情告诉多海，请她远离。一连串的超能力异常现象让都多海吓得想赶紧逃离福家，於是回到了汗蒸幕的家，不过归柱则跟随在后，多海却真的在汗蒸幕中滑倒撞到头而送医。归柱因此得知多海的父亲欠了一笔债务就离世，必须由都多海代替还债。高中的一次火灾中，都多海入院需要监护人的签名，於是这位债权人就因此成了都多海口中的「妈妈」。



归柱开始认真思考，自己的未来竟成了多海所经历的过去，到底是为什么？当归柱回到过去时光，所有事物都是黑白的却只有都多海是彩色的，还能够触碰到，这让归柱百思不得其解，也与父亲讨论自己的状态。多海受到妈妈指示而必须快速拿到与福归柱的结婚证书，於是多海告诉归柱，未来的归柱留下了这张证书给她，不过眼前的归柱认为，必须先恋爱再谈结婚，於是亲吻了多海…



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