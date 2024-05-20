李政宰《鱿鱼游戏2》单集片酬百万美元创韩娱巅峰，本土OTT囊中羞涩不敌Netflix、转向做综艺&体育

《鱿鱼游戏2》是韩剧史上首部制作费突破一千亿韩元的作品，主演李政宰的片酬亦达到每集100万美元，刷新韩国演员最高纪录。 与此同时，韩国本土OTT已无力跟进Netflix庞大投资水准。

Netflix原创剧《鱿鱼游戏》讲述456名素人玩家争夺456亿巨款的故事，在西方市场掀起韩剧爆炸性人气，也为Netflix带来约1兆韩元收益，第二季投资1千亿韩元完全合情合理。



主演李政宰近日接受YT频道「现在白智娟」采访时透露《鱿鱼游戏2》已到最后拍摄阶段、预计今年冬季与大家见面，故事延续第一季展开，还打包票说第二季剧本比第一季更加有趣，称赞黄东赫导演「绝对是天才」。



据悉李政宰在第二季的片酬已达到每集100万美元（约13亿韩元），而第二和第三季是同时制作、共13集，照此计算，李政宰的总片酬将达到1300万美元（约171亿韩元）。



Netflix春风得意计划在韩国投资制作更多内容，但韩国本土OTT服务业者却面临越来越大压力。 从前制作一部韩剧大概要投资3至4亿韩元，现在动辄达到20亿韩元，其中大部份都是演员片酬。 TVING等本土OTT难以承担高昂制作费，纷纷缩减剧集制作计划、转向体育和综艺领域。

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