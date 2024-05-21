《爸爸！我们去哪儿》尹敏洙离婚，婚姻维持了18年！儿子尹侯3月刚考入大学

歌手尹敏洙突传离婚消息，让不少民众大为震惊。

今日（21日），尹敏洙的妻子敏芝（音译）通过个SNS公开了离婚的消息，她在文中写道：「我和尹侯的爸爸很年轻的时候相恋、结婚，一起走过了痛苦和开心的时刻，虽然一直尽全力维持家庭关系，但两人都觉得很累，决定到此为止。但因为我们依旧信任、信赖彼此，会互相加油，继续尽全力做好小侯的爸爸妈妈，希望大家不要过多猜测。」

得知尹敏洙离婚的消息后，不少网友留言称：「幸好尹侯已经长大了，不幸中的万幸，如果两人已经没有感情没有信任了，分开也许才是最好的」、「尹侯一考上大学就离婚，很多父母都是熬过孩子高三，担心孩子会不安，一直忍到孩子上大学才分开」、「离就离呗，艺人也是人啊」、「看来是在等孩子长大啊」、「很有责任心的父母」等。

尹敏洙和敏芝2006年结婚，膝下只有尹侯一个儿子。 2013年尹敏洙和尹侯父子俩亮相MBC育儿节目《爸爸！我们去哪儿》，尹侯凭藉可爱魅力收获大批姨母粉，是节目组最受欢迎的孩子之一。



一晃11年过去了，尹侯不仅暴风成长为185cm的小帅哥，并且早在今年1月时，妈妈就透露他已经被大学录取，目前已经是一名大学生了。

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