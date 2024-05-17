不止Super Junior圭贤！少女时代Tiffany也被SM要停车费，委屈喊：「新大楼靠我买的！」

MBC谈话综艺《Radio Star》本月15日播出「演员宝石盒」特辑，嘉宾之一Tiffany聊到去SM新大楼上班竟被要求交停车费，感到震惊和伤心。

这期《Radio Star》请来少女时代成员Tiffany、演员金度贤、金南喜、崔载林一起聊天。 Tiffany以少女时代出道后在SM娱乐工作10年、於2017年离开旧东家，时隔5年为参加出道15周年活动而来到SM娱乐新大楼进行排练，没想到被管理人员要求办理出入证和停车缴纳费，在社内买咖啡也不能记账。

Tiffany：「我说来参加少女时代排练，（管理人员）让我写下号码并出示经纪人身份证，然后去旁边等待。」 Tiffany表示新大楼所在地圣水洞停车费很高，离开公司时向管理人员报告，对方一视同仁回复：「只要交钱即可。」



Tiffany还提到在SM娱乐长达13年（包含练习生时期），久违回来工作不仅没人招待一杯饮料，在社内咖啡厅点饮品还被要求支付4500韩元，再次令她感到意外。 这时队友Sunny过来说「算在我账上就好」，职员才恭敬照办。 Tiffany半开玩笑说：「这座楼是靠我买下的啊！」



不止如此，Super Junior成员圭贤也吐槽过同一件事。 圭贤2023年从SM娱乐转签到Antenna，出演《认识的哥哥》时透露去SM参加团体活动竟被要求交停车费、十分伤心，引网友吐槽SM过於小气。 不过圭贤后来在电台节目《DinDin 的 Music High》做出澄清，表示从前在SM工作时因开的是个人车辆而无法登记、一直有交停车费，只是公司都有自行扣除，而且才知现在公司只是租用那座楼、就连现任职员也都要交停车费，差点以为只有他被区别对待。



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