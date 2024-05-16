金智媛回韩国机场一片混乱：寸步难行、一直被推著走！经纪公司只派两名保镳被骂翻：「真的太危险」

15日，金智媛在新加坡参加完品牌宣传活动后，经仁川国际机场回国。当天机场挤满等待金智媛的记者和粉丝，她似乎被人群吓了一跳，用手捂著嘴，显得有些惊慌失措。

由於没有另外设置拍照区，所有人都聚集到她身旁，保镖也只有两名的情况下，金智媛连往前走都有点困难，稍有不慎就会被人群推倒而受伤，但...她依旧把粉丝们送来的礼物和亲笔信都拿走，而经纪公司 HighZium studio 的应对不足也在网路上被骂翻。



看到该影片的网友们纷纷表示：「今天非常危险的是，那个身材很壮的保镖完全被挤掉，金智媛真的一下子被挤掉的话，真的很危险」、「真是乱七八糟啊」、「金智媛在这期间还笑著收礼物，真是人性化」、「出国时也闹得沸沸扬扬，但经纪公司却安於现状」、「守护金智媛ㅠㅠㅠㅠ」、「幸好没有受伤」、「增加保镖人数吧」、「遵守秩序吧」、「真的看的时候一直提心吊胆」、「经纪公司啊！工作吧」等等。

之前在12日出国时也曾发生过同样的情况，金智媛虽然对人群感到惊慌，但担心地说：「小心点！」或者问：「没事吧？」等，反而照顾周围的人。短短4天内又再次出现同样的情况，粉丝们对经纪公司 HighZium studio 表示不满。



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