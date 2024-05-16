《You Quiz》卞约汉在演出《六龙飞天》后在萤幕前消失2年的原因揭晓！身体出状况遭医院警告「会短命」！

演员卞约汉近期连续推出电影与电视剧作品，而他也勤跑宣传，近期来到《You Quiz》，也提到了自己之前在演出电视剧《六龙飞天》后曾度过2年空白期的真正原因。

日前播出的tvN节目《You Quiz》邀请了正在宣传电视剧与电影的演员卞约汉，主持人刘在锡问到：「《六龙飞天》中展现了出色演技，但在2010年中期左右，有几年的时间似乎没能看见卞约汉的演技作品。」当时的卞约汉是一颗耀眼新星，也有许多演出的机会找上门，但他却突然消失在萤幕前，让许多人感到不解。



卞约汉也对此回应，自己当时的确是有一年半到两年左右的时间消失了，当时累积了一些压力，不停地拍摄独立电影，来到了更大的领域而感觉到压迫，也逼得自己不能停下脚步，一边拍摄作品觉得身体出了状况，觉得身体总有点晃动，有时喘不过气来。於是当时的他觉得「暂时无法演戏了，该休息一下」。



卞约汉也提到当时身边的人说，进入水中应该要开始划船（顺水推舟）的，但他认为当时说划船还言之过早，而且手臂非常痛，应该休息一下。因此自己缓了缓脚步，果断地决定先休息，大约2年的时间才又回归作品。而卞约汉在这两年中也找到了自己喜欢什么，工作的种种都太快速，对他来说缺乏了细腻感。



虽然热爱戏剧演出，但快速的步调仍然对他造成了影响。坚持到最后的他，也收到了医院警告「状况再这样下去，戏演得很好，但也会很早死」，於是卞约汉思考了许多，现在的他已经整理好自己每日生活的步调，把每天的时间做很好的分配，他觉得这个过程是非常必要的。也与大家分享了他的空白期所带给他的成长。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻