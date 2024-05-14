《马铃薯研究所》李先彬搭配姜泰吾展开山谷中的恶意罗曼史！

tvN新电视剧《马铃薯研究所》确认将由李先彬以及刚退伍的姜泰吾共谱浪漫恋情，将呈现给观众们喜剧爱情元素，本剧也於今日正式投入拍摄行程。

《马铃薯研究所》剧情描述以山谷中的马铃薯研究所为背景，所展开的咆哮「恶缘」浪漫喜剧，完美相克的男女，又烤又煮又炸的热辣辣恋情，将充满了愉快与笑声，以及刺激大家的心动细胞。



本片的选角也相当令人期待，李先彬将饰演一位对於研究马铃薯相当入迷的马铃薯研究员金美京，个性豪放又洒脱的她，乍看之下像是村里的无业游民，但其实是付出真心研究著马铃薯长达12年的资深上班族。像马铃薯的成长一样单纯的过著日常生活，直到遇见了刺激她战斗力的苏白皓（姜泰吾饰），让她的生活产生疯狂变化。



这也是姜泰吾退伍后的第一部作品，相当受到观众们的瞩目。他所饰演的苏白皓虽然拥有致命的魅力与帅气外表，但实际上的他却是非常没有人情味的资本主义阴间使者。某天他突然出现在山谷中的马铃薯研究所，扰乱了当地的和平。



李先彬表示很久没有出演tvN电视剧，感到很幸福，也期待能够展现给观众们全新面貌。姜泰吾也提到，因为是退伍后第一部作品，因此也感到特别紧张，能够透过好的作品与观众们见面，内心也感到相当激动，希望大家持续关注《马铃薯研究所》的拍摄。《马铃薯研究所》将於明年2025年上半年播出。

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