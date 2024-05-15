《背著善宰跑》剧组试镜了小演员！各种猜测大爆发，任素&金永洙的恶缘从童年就开始了？

《背著善宰跑》绝对实4、5月韩剧中最大的黑马，集齐奇幻、喜剧、悬疑元素的纯爱剧让人欲罢不能，甚至让上班族们都开始期待周一了。

剧情还剩下最后4集，故事该如何发展引发了广大剧迷的好奇心。 最近韩国某表演学院的官方SNS上公开了旗下学员被选为《背著善宰跑》男二泰成（宋建熙 饰）小时候角色的消息。 而早前也传出过任锦（宋智浩 饰）和任素（金惠奫 饰）童年角色小演员也来自学院的消息。



剧情已经播出到第11集，尚未出现过主演们任何童年时期的场景，小演员的身影也只是出现在照片道具中而已。 随著小演员试镜成功的消息传开，剧迷们开始猜测是否与接下来的剧情有关。网友们十分好奇小太成会以怎样的方式登场，而杀人犯金永洙（许亨圭 饰）很可能从任素还是孩童时就已经盯上了她，而他为何如此执著於任素也勾起了所有人的好奇心。

自《背著善宰跑》开播以来，虽然有不少剧迷猜测剧情的走向，但编剧李诗恩从来不按常理出牌，众人从未猜对过剧情的发展，小演员们到底会如何登场，让我们一起拭目以待吧。

此外，《背著善宰跑》在香港、东南亚、中东及南非等16个地区，由Viu紧贴韩国於同日独家播出

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