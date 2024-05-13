房时爀无视NewJeans打招呼！LE SSERAFIM快闪店商品缺货，却亲自运送周边？韩网友：「差别好大」

HYBE 和 ADOR 代表闵熙珍持续对立的情况下，今日（13）据韩媒《日间体育》称，ADOR 曾收集 NewJeans 父母们的意见，整理好之后以邮件形式发给 HYBE。

当中写道「经常发生一些让人费解的事情，我们不是很理解 NewJeans 成员们每次在公司里遇到房时爀议长时，（您）为什么要装作不认识她们，无视他们的问候呢？」



（＊相关报导：NewJeans成员父母爆：孩子们问候房时爀，他从来不回应！韩网怒骂：毫无高位者的格局！ADOR火速回应：报导全都是事实）

对於媒体的爆料，ADOR方面也火速回应表示：「相关内容确实是 NewJeans 成员的父母所写，闵代表代向 HYBE 传达。」



随著新闻一公开，就有网友指出房时爀的差别待遇。在 the qoo 贴出之前 LE SSERAFIM 举行快闪店时，上午10点开始营业（需等待40小时），但只卖20分钟就没货，由於周边数量准备不足，粉丝们纷纷要求赶快释出周边商品。结果...第4天房时爀就被目击亲自到现场，该名网友还写下「房时爀用自己的车载周边」，还提到房时爀会给 LE SSERAFIM 专辑反馈、团名也是由他亲自取的。



贴文一公开，留言已经突破500则。韩网友：「明目张胆地差别对待了」、「原来 LE SSERAFIM 才是公主吗」、「因爲是本人亲自制作的组合，所以才准备的吧」、「但是NewJeans 连招呼都无视...」、「HYBE 没有别的职员吗？爲什么亲自去？完全就是爸爸的心啊」、「让你们的公主们练习一下吧ㅠㅠ 丢 k-pop 的脸」、「差别好大啊 呵」、「哎一古！明明是同属一个公司的歌手，爲什么」、「房时爀太讨厌了」、「既然这样爲什么要打厂牌啊？因爲想赚更多的钱吗？自己养的孩子个个都实力不行，可惜呢」等，不过也有网友指出房时爀送来的是给职员们的礼物。



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