热门韩剧《背著善宰跑》登133地区OTT收视冠军！边佑锡苦尽甘来，人气直逼金秀贤～

本季韩剧黑马、由边佑锡和金惠奫主演的奇幻爱情韩剧《背著善宰跑》以刀仔锯大树形式取得空前成功！剧集开播以来收视节节上升，还一举登上美国、加拿大、法国、印度等133个国家及地区的OTT平台收视冠军，成绩有目共睹！

单向拯救变双向救赎

《背著善宰跑》讲述半身不遂的女生任素（金惠奫 饰）在一线男星柳善宰（边佑锡 饰）的鼓励下重拾面对人生的勇气，也因而成为对方的狂热粉丝。某天善宰选择结束生命，任素却灵魂穿越到十五年前，为了阻止未来的悲剧发生，任素竭尽全力挽回偶像；与此同时，过去的善宰多次挺身拯救任素，成功令对方免於残缺，也不断改写历史！然而任素的穿越机会仅此三次，每次亦只能短暂停留，最终她能解救善宰的死亡吗？



黑马韩剧《背著善宰跑》甫开播便挤身「电视剧话题排行榜」三甲，五月第一周还取代了《泪之女王》的榜首位置，边佑锡亦赶上了这股热潮，荣登「5月第一周演员话题榜」冠军，声势直逼金秀贤；其社交平台的追踪人数更急升200万，强势登上事业巅峰！然而他早前接受杂志访谈时，却笑言未有感到人气急升：「我并没有真正感觉到，最近我在一家便利商店吃拉面，有人路过和我拍照，我记得我们拍了一张照片；不过大家认出我，我感到更加尴尬。」



边佑锡试镜失败100次

据韩媒报道，《背著善宰跑》早在三年前就计划开拍，期间不少男偶像均婉拒演出，最后边佑锡义气力挺才能促成剧集诞生，令导演和制作单位相当感动！近日他也在节目提到爆红前曾不被看好：「我试镜失败了100多次，几乎每次都落选，甚至有人说我四五年都不会成功，但是他的眼光不错，因为我在三四年内都没有成功，然后我才开始得到机会的。」经过多年磨练，边佑锡终於在今年接下首部男一作品《背著善宰跑》，更凭剧集一炮而红，可谓苦尽甘来！



▼《背著善宰跑》第8集：边佑锡、金惠奫互通心意 上演激情拥吻。



▼《背著善宰跑》第10集经典场面回顾：边佑锡历代级甜蜜表白！明知为金惠奫而死仍然跑去挽留。



随著电视剧叫好叫座，《背著善宰跑》的原著网路小说和网路漫画亦创下史上最高销量，并连续两周占据Kakao页面人气前十，网路小说的浏览量和销量较两周前分别成长了4倍和8.2倍，预计该剧临近尾声，将会进一步刺激人气。《背著善宰跑》逢星期一、二晚上9时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看 Viu Original原创韩剧《7人的复活》和《毕业》、《美女与纯情男》、《世子消失了》，煲尽本季话题韩剧。



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