出道不到2个月！Candy Shop日籍成员Yuina因健康退团，Brave娱乐要招新成员

今早（9日），女团Candy Shop官咖突然发布一则震撼弹：日籍成员Yuina退团。

Candy Shop经纪公司Brave娱乐於Candy Shop官咖（官方粉丝俱乐部）宣布Yuina因健康问题得终止於Candy Shop的活动，是公司和Yuina经过深入交谈与思虑后，决定尊重艺人的意见使其中止活动。



Brave娱乐也说明Yuina今后便不再参与任何Candy Shop预定的行程，且将引进新成员，Candy Shop会维持四人组合活动。文末，Brave娱乐承诺会继续全力支援Candy Shop，让她们带来好的表演，希望大家对她们的支持与喜爱不变。



此消息无疑对粉丝是震撼弹，同本月6日另个团体‎ATBO石乐园因健康退团的状况，都引起粉丝质疑为何不是暂停活动而是直接中止活动退团，对粉丝来说都相当心痛不舍，何况Candy Shop 3月底才出道，不到2个月团体就出现重大变化令人错愕不已。



Candy Shop是Brave娱乐继招牌女团Brave Girls（已离开）后，‎时隔13年推出的4人女团‎，3月27日甫出道，而Brave娱乐是知名音乐人勇敢兄弟所创办，旗下还有男团DKB。



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