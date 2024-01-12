金牌制作人勇敢兄弟在Brave Girls后相隔13年再推新女团「Candy Shop」
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金牌制作人勇敢兄弟在Brave Girls后相隔13年再推新女团「Candy Shop」

KPOP   2024年1月12日   星期五20:35   Sani  

（封面图源：FB@bravegirls.official，Brave Entertainment）

韩国娱乐策划公司Brave Entertainment创立人、著名音乐制作人勇敢兄弟在女团Brave Girls后时隔13年宣布推出一支新的四人女子团体，名称确定为“Candy Shop」。

Brave Entertainment今日（1月12日）公开了新人女团Candy Shop的LOGO，并正式宣布了团体名称。 Candy Shop由四名成员组成。
（图源：Brave Entertainment）

Candy Shop是由“抓住和描绘青春”（CAtch N Draw Youth）和」Shop」（商店）合成的词，」Shop“象徵著连接成员和听众的空间。 成员们像多彩的糖果一样拥有多种魅力，将展示代表新一代的音乐，引领听众的共鸣。

另外，Candy Shop是勇敢兄弟和Brave Entertainment自2011年推出Brave Girls以来相隔13年再次推出新人女团。
（图源：FB@bravegirls.official）

勇敢兄弟曾带领多支女团如Brown Eyed Girls、After School、Sistar、AOA等取得成功，这次加上Brave Entertainment旗下的制作团队，令人期待接替Brave Girls的新一代实力派女团。
（图源：Brave Entertainment）

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