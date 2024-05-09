BTS 防弹少年团 RM 新歌如同一部短篇电影！挑战演技并找来 Netflix 人气剧《怒呛人生》的导演制作

BTS 队长 RM 公开了先行曲〈Come back to me〉（回到我身边）的 MV 预告，短短画面却让粉丝们期待万分。

▼新歌〈Come back to me〉MV 预告：



官方释出的预告片以相当抓耳的迷幻声音吸引大众的注意，特写了RM的脸部，彷佛他正沉迷在什么东西上，凝视著前方动也不动，而 RM 眼角的可疑伤口和人物后方的模糊安排也充满谜团，画面将感性氛围进一步极大化。



这首歌的 MV 邀请到了电影界的豪华制作团队成为一大话题，由 Netflix《怒呛人生》的李成镇负责导演、制作、剧本。电影《分手的决心》、《暗杀》等作品的美术导演柳成熙，以及电影《1987：黎明到来的那一天》、《晚秋》的摄影导演金宇亨合作，并找来《柏青哥》的金敏荷出演，阵容十分坚强！



官方表示，MV 会让大家彷佛在看一场短篇电影，希望大家多多关注 RM 的新作品，大大提高了期待感。



〈Come back to me〉将会在5月10日下午1点（韩国时间）公开，是24日发行的RM个人第二张专辑《Right Place, Wrong Person》的先公开曲。



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