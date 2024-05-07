时代的眼泪～想起《原来是美男》和《你为我著迷》啊！郑容和上传与朴信惠的合照「15年的朋友」

今日（7）郑容和在自己的 IG 上传和朴信惠的合照，两人一起比著 YA 的手势，郑容和还写下：「15年的朋友。」

两人曾在2009年合作过《原来是美男》、2011年又一起主演《你为我著迷》，合照一公开，也让网友纷纷留言：「时代的眼泪」、「哇～我的CP」、「想起了《原来是美男》」、「竟然还有售后」、「我当年很喜欢《你为我著迷》」、「还能再一起拍部剧吗」、「回忆杀」等等。



另外，郑容和在今年3月举办《2024 JUNG YONG HWA 'D-FREE' LIVE》、CNBLUE也在各地举行演唱会与粉丝们见面。而郑容和接下来也有新剧，与洪承希、李伊庚、朴柔娜合作的《不著边际的你》预计在今年在 Disney+ 上线，讲述有不为人知瑕疵的爱情匠人男演员和相信自己是电视剧主人公的奇怪女人，两人相遇后展开不可预测的浪漫爱情故事！



在《低谷医生》之后，朴信惠接下来又将和金宰永合作新剧《来自地狱的法官》，该剧讲述进入法官身体里的「来自地狱的恶魔」姜光娜在地狱般的现实中遇到比任何人都有人情味的刑警韩多温，两人携手惩处罪犯并成为真正的法官。



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