【韩网热门】太阳：「YG曾说会像东方神起一样培养我们」

太阳做客大声网综时聊到这件事，分享当时的感受：「那像话吗？『我们公司~会把你们打造成那样哦~』就连我们自己都觉得无语：把我们...？然后大声就加入了，我心想：凭我们！？」

逐渐增大的疑惑感kkkk

▽影片19分38秒开始：



韩国网友评论：

1. 这边也是就业诈骗啊kkkk

2. 想起智铉寓那个动图kkk

3. 原本是GD太阳双人rapper组嘛，确实会困惑...

4. 至少没说把东方踩下去之类的话，即便心里是这么想kk

5. kkkk所以才凑成5人组出道吗？

6. 「把我们？」→「凭我们？」kkk

7. 一定要看影片，太阳语气超好笑kkk

8. kkk毕竟形象路线完全不一样，好在最后成功啦

9. 对大声的第一印象，太阳：「这位朋友唱歌一定非常好。 」T.O.P：「感觉无解。 」GD：「到底是想怎样？」

10. 这两位根本是恶评吧？kkkk

11. 带著这样的疑惑出道然后红了，哈哈哈哈

12. 不是YG把BIGBANG打造成东方神起，而是BIGBANG把YG打造成三大社啊kkk

出处：https：//theqoo.net/hot/3218369651

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