不老二代男团完整合体！F.CUZ等了11年，宣布7/13登台举办FANCON

For.U（官粉名）等了11年，终於能再次亲身见到韩流男神二代团F.CUZ了！由JINON、李唯、艺浚、KAN、来炫与大建组成，出道便造成旋风热潮的F.CUZ，这次超难得六位欧巴完整合体，宣布将於7月13日於台北「凝聚力展演空间」举办「2024 F.CUZ FANCON（GOTCHA OPPA）IN TAIPEI」，而他们宠粉的心直接反映在实际行动上，便是这次FANCON仅开百人座位，可谓是席次相当珍贵，F.CUZ队长JINON代表说：「至今出道14年的支持，这次难得成员完整合体会For.U，因此我们希望能与台下每一位粉丝都互动到，同时好好的将我们心中的感激传达给大家！」。

F.CUZ在2010年曾与郭书瑶（瑶瑶）合作歌曲「JIGGY」中文版，当时便吸引众多少女粉丝喜爱，同年底翻唱吴克羣的歌曲「没关系」，更是将人气到最高点，去年原已退团的成员LEEU重新归队，让一票死忠的For.U开心不已，当时即敲碗许愿，希望能见到六大男神举办巡演见面会，果然F.CUZ听到大家的声音，於今年3月时首次於日本合体举办「F.CUZ：F.6UZ TOKYO LIVE」，而台北场则安排於正逢暑假期间的7月13日，面对11年的等待，F.CUZ期待不已，表示已进入准备期，届时要将最棒的舞台呈现给大家。当然，为了这次演出，F.CUZ也正在努力学习中文，希望到时能跟大家拉近距离，一起制造美好的回忆。

不光来会久违的For.U，F.CUZ也一直念念不忘在地美食与夜市街景，笑说至今仍十分想念小笼包、珍奶与鸡排等小吃，因此此趟行程里，若有时间的话，F.CUZ不排除微服出巡外出走走，粉丝届时或许非常有机会，能捕获六位欧巴在市区趴趴走的帅气身影！「2024 F.CUZ FANCON（GOTCHA OPPA）IN TAIPEI」票价订为全区座位席均一价NT.3280元，启售日订为2024年5月18日（六）上午11：00，於KKTIX售票网站贩售（建构中），福利有全区与六位成员逐一欢送击掌、典藏小卡，与10张（团体或成员）亲签拍立得，以及加价购四种福利让现场For.U选择，更多活动详情，请上「F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM 」官方FB：https://www.facebook.com/fcuztw.team 或官方IG： https://www.instagram.com/fcuztw.team 查询。



【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】

演出日期：2024年7月13日（六）

演出时间：17：00入场 / 17：30开演（依现场实际情况而定）

演出地点：凝聚力展演空间 Cohesion Music Livehouse

演出地址：台北市松山区八德路三段106巷1号B1

售票网址：https://kktix.com/ 网站建置中（仅限KKTIX售票网站贩售）

启售时间：2024年5月18日（六）上午11：00

票价：NT$3,280；全区对号座位席。

主办单位：F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM（主办保留活动异动之权利）







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