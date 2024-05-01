人气女团IVE新歌MV出现「山水画、装饰结」等，遭中国网友指责「偷文化」！韩网友超强硬回击

人气女团 IVE 在上月29日带著第2张迷你专辑《IVE SWITCH》回归，并在当天公开主打歌〈해야 (HEYA)〉的MV。

在〈HEYA〉的 MV 中，成员们身穿韩服，并佩戴各种饰品，跳舞的舞台背景让人想起山水画，此外还出现菸斗、传统扇子、玩物等传统道具。安俞真也提到：「我们在〈HEYA〉中用韩国风格拍摄 MV 和准备服装，这个非常有意义，准备的过程非常有趣，希望粉丝也能多多关注。」



하 우리 대한의 보물님께서 이번에 한국풍으로 찍어서 너무 의미있고 재밌었다고 글로벌 팬분들이 많이 관심 가져주셨으면 좋겠대... pic.twitter.com/UmynHEi7Gs — 초무 (@9_1_5_6_7) April 29, 2024

但...〈HEYA〉MV 公开后，却遭到中国网民指责「偷走中国文化」，他们主张 MV 中出现的山水画、画卷、祥云图、装饰结、扇子等要素都起源於中国。中国网友甚至找到制作 MV 插图的朴作家的 IG 进行指责，他们主张「不要因爲文化上的自卑感。而偷取中国的传统文化」，目前朴作家已经关闭留言。



对於中国网友的指责，也引发韩网友的不满，在韩网引发热烈讨论。韩网友：「好讨厌啊，万物创造都是中国创造的？」、「说是文化自卑感，他们真的有文化自卑感」、「不好意思，你们不是把你们的东西都烧掉了嘛」、「哈哈，都是他们的，全世界都要吗」、「傻瓜们又发疯啦」、「他们的文化都烧光了，还往哪儿看」、「别发神经了」、「要麻拿出证据」、「只有中国有菸斗吗」、「因爲都烧焦了，所以不知道中国文化是什么啊」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻