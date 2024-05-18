SVT夫硕顺婚礼祝歌HIGH翻现场，长辈都难以招架的热情！连《泪之女王》OST都能跳刀群舞？

【多部影片】连《泪之女王》OST是抒情歌，BSS夫硕顺都能表演成刀群舞！好闹～XDDD

男团SEVENTEEN在本周参加了经纪人以及化妆师的婚礼照片与影片在网上疯狂被讨论，除了大合照之外，更多人讨论起小分队夫硕顺的表演，别人是感动到哭，现场却是笑到流泪～。XD



从一开场本来是演唱《泪之女王》OST〈The Reasons of My Smiles〉（总是令我微笑），胜寛、DK、Hoshi三人并排前行，一开唱就跳起编排好的舞步，居然连抒情歌都可以加入欢乐氛围，现场也被他们的举动逗笑。

내가 부석순을 얕봤음 자꾸만 웃게돼도 거침없이처럼 부르는 사람들이었네…. 뭔 업타운 펑크 스텝으로 걸어다니네…pic.twitter.com/n2bQLdVi6U — 어이구 (@mybam_deepdeep) May 15, 2024

紧接著带来更欢快的舞曲〈Just do it〉（无所畏惧）！让现场气氛瞬间非常火热～～～。

无所畏惧的让新郎KISS新娘，还在长辈面前变身「海鸥」，新人父母压力山大啊～～～。

大家是不是也很想参加这样的婚礼呢～！？

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