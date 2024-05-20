SEVENTEEN 新小分队诞生！净汉 X 圆佑下个月17日发行单曲专辑《THIS MAN》

PLEDIS娱乐在20日表示娱乐表示，SEVENTEEN 净汉 X 圆佑将在下月17日发行首张单曲专辑《THIS MAN》。

当天公开的概念预告片中，随著突然的闪电、城市停电，净汉 X 圆佑的专辑名称和发行日登场，提高期待感。



SEVENTEEN 从出道开始就通过专辑和舞台展现嘻哈队、表演队、主唱队等多种小分队。嘻哈队的圆佑和珉奎在2021年5月发行数码单曲〈Bittersweet（Feat.李遐怡）〉。 特别小分队「夫硕顺（胜寛、DK、Hoshi）」在去年2月发行单曲一辑《SECOND WIND》，主打歌〈Fighting（Feat. 李泳知）〉在音乐节目拿下8冠。



净汉和圆佑是从未展现过的组合，因此音乐作品引起全世界 CARAT（粉丝名）的关注。而他们的首张单曲专辑《THIS MAN》从今日（20）上午11点开始可以通过各在线唱片销售网站预约购买。



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